Vanspor FK evinde 88'de kazandı: Sarıyer'de kötü seri devam etti
Trendyol 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Artı Değer Vanspor FK, Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 88'inci dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.
Vanspor FK ile Sarıyer, Trendyol 1'inci Lig 13'üncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Vanspor FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü dakika 88'inci dakikada Hollandalı kanat oyuncusu Ilias Alhaft kaydetti.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Vanspor FK, puanını 13'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sarıyer ise 16 puanda kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Berkay Aydemir, Emrah Ünal, Emre Doğu
Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamet Dumlu, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Kadir Seven (Dk. 83 Batuhan İşçiler), Mehmet Manış (Dk. 66 Ozan Can Kökçü), Hikmet Çiftçi, Mehmet Özcan, Faruk Can Genç (Dk. 83 Celal Hanalp), İlkan Sever (Dk. 70 Alhaft), Yenne, Oliveira (Dk. 83 Furkan Özhan)
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Eşref Korkmazoğlu, Caner Osmanpaşa, Kaan Arslan, Üzeyir Ergün, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Furkan Gedik-Dk. 71 Poko), Silva (Dk. 90 Batuhan Kör), Tunahan Ergül, Thiam (Dk. 71 Doğan Can Davas), Eze, Efecan Karaca (Dk. 71 Eren Karadağ)
Gol: Dk. 88 Alhaft (Artı Değer Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Oulare, Dk. 90+4 Hikmet Çiftçi (Artı Değer Vanspor FK), Dk. 46 Tunahan Ergül, Dk. 90+3 Doğan Can Davas (SMS Grup Sarıyer)