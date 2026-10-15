Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Pendikspor'dan ayrıldı, Sarıyer ile anlaştı: Yeni görevinde başarılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Pendikspor'dan ayrıldı, Sarıyer ile anlaştı: Yeni görevinde başarılar
Başlık ResmiPendikspor'dan ayrıldı, Sarıyer ile anlaştı: Yeni görevinde başarılar

Trendyol 1'inci Lig temsilcilerinden Pendikspor ile yollarını ayıran teknik direktör Umut Eskiköy'ün yeni adresi ligin bir diğer ekibi Sarıyer oldu.

Kaydet
|

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Sarıyer, teknik direktör Bülent Bölükbaşı'nın ayrılığının ardından Pendikspor ile yollarını ayıran Umut Eskiköy ile anlaşmaya vardı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Umut Eskiköy ile anlaşmaya varmıştır. Umut Eskiköy'e Sarıyer'imize 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Sarıyer'in Umut Eskiköy paylaşımı
Başlık ResmiSarıyer'in Umut Eskiköy paylaşımı

Pendikspor’un başında 10 karşılaşmaya çıkan Eskiköy, bu sezon 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
TFF 1
SPOR

TFF 1'inci Lig'de ayrılık açıklandı: 9 maçta Stanojevic'in bileti kesildi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.