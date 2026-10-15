Pendikspor'dan ayrıldı, Sarıyer ile anlaştı: Yeni görevinde başarılar

Trendyol 1'inci Lig temsilcilerinden Pendikspor ile yollarını ayıran teknik direktör Umut Eskiköy'ün yeni adresi ligin bir diğer ekibi Sarıyer oldu.

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Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Sarıyer, teknik direktör Bülent Bölükbaşı'nın ayrılığının ardından Pendikspor ile yollarını ayıran Umut Eskiköy ile anlaşmaya vardı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Umut Eskiköy ile anlaşmaya varmıştır. Umut Eskiköy'e Sarıyer'imize 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Sarıyer'in Umut Eskiköy paylaşımı

Pendikspor’un başında 10 karşılaşmaya çıkan Eskiköy, bu sezon 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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