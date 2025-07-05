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Verstappen, Büyük Britanya'da pole pozisyonunu aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Verstappen, Büyük Britanya&#039;da pole pozisyonunu aldı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı öncesi sıralama turlarını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, Büyük Britanya'da pole pozisyonunu aldı - 1. Resim

İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 24.892 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen, Büyük Britanya'da pole pozisyonunu aldı - 2. Resim

Verstappen'in 0.103 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.118 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.

Verstappen, Büyük Britanya'da pole pozisyonunu aldı - 3. Resim

Büyük Britanya Grand Prix'si, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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