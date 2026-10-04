Orta Doğu’daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya’da düzenlenen Bahreyn Grand Prix’sini Max Verstappen kazandı. Yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 1,5 saat gecikmeli başlayan yarışta Kimi Antonelli ikinci, Lewis Hamilton üçüncü oldu.

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Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da düzenlenen Bahreyn Grand Prix'si, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 55 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 1,5 saat geç başlayan yarışta 1 saat 47 dakika 14.808 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Verstappen, bu sezon ilk, kariyerinin 72. etap galibiyetini elde etti.

Verstappen’den sezonun ilk Formula 1 zaferi

MERCEDES İKİNCİ FERRARİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, liderin 2.307 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4.919 saniye farkla üçüncü oldu. Güvenlik aracı pistteyken otomobilinde problem yaşayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ise 3. sırada götürdüğü etabın 50. turunda yarış dışı kaldı.

Verstappen’den sezonun ilk Formula 1 zaferi

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 320

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214

4. Charles Leclerc (Monako): 191

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 188

Takımlar

1. Mercedes: 556

2. Ferrari: 405

3. McLaren: 316

4. Red Bull: 298

5. Racing Bulls: 90

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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