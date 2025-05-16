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Victor Osimhen, dünyada manşetlere çıktı! "İçgüdü, kuvvet ve karizma

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen, dünyada manşetlere çıktı! &quot;İçgüdü, kuvvet ve karizma
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın bu sezonki başarısında şüphesiz en büyük pay Victor Osimhen’e ait. Kiralık olarak geldiği sarı kırmızılı takımı golleriyle sırtlayan, tribünlerin sevgilisi olan ve aidiyet duygusuyla 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranan Nijeryalı yıldızın sezon sonunda takımda kalması için bütün şartlar zorlanacak.

Sarı kırmızılı taraftarın sosyal medyada açtığı  #StayWithUsOsimhen (Bizimle kal Osimhen) çağrısı kısa sürede milyon etkileşime dayandı. Bu sezon oynadığı 39 maçta 35 gole ulaşan Nijeryalı yıldız, 8 de asiste imza attı.

O BİR KASIRGADIR

Mario Jardel’in 34 gollü rekorunu kırarak Türkiye’de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını eline geçirmesi bütün dünyada manşetlere çıktı.

Nijerya’dan Pulse Sport, “Victor Osimhen de Ballon d’Or tartışmalarında yer almayı hak ediyor” derken İtalyan La Gazzetta dello Sport “Kritik anlarda fiziksel kuvvetini, forvet içgüdüsünü ve karizmasını ortaya koydu, zaferin sembol ismi hâline geldi” yorumunu yaptı.

Tuttomercato’da ise “Osimhen bir kasırgadır. Galatasaray’daki ilk sezonunda rekor kırdı, en iyi sezonuna ulaştı” denildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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