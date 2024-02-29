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    Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e kötü haber! Genç yıldızın EURO 2024 şansı zora girdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Real Madrid, Vincenzo Montella, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Arda'nın az oynadığını öne süren İtalyan hoca her oyuncuya eşit mesafede yaklaştığını belirtti.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Prometeon arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza törenine katıldı.

    Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Montella, Arda Güler ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda'yı ziyaret ettiklerini söyleyen İtalyan hoca, "Çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız" ifadelerini kullandı.

    MONTELLA: HAYALLERİMİZ OLACAK

    EURO 2024'te olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Montella, "Avrupa'da başarılara imza atmak istiyoruz. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunun için sıkı çalışmalıyız. En üst seviyede olmalıyız. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz. Almanya'daki Türk vatandaşlarını da mutlu etmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz. Şimdi hedeflerimize en yakından başlamayı planlıyoruz" dedi.

    HEDEF EURO 2032 ŞAMPİYONLUĞU

    Sponsorluk anlaşmasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise A Millî Takım'ın gelecek yıllar için EURO 2032'de şampiyonluk hedeflediğini söyledi.

    Bu yaz EURO 2024'ün düzenleneceği Almanya'da bilet sıkıntısı yaşanabileceğini de açıklayan Büyükekşi, "Almanya'da 4,5 milyon Trük vatandaşı var. En büyük sıkıntımız, onların bilet bulamaması. Biletler kura ile satılıyor. İnşallah stadyumları Türk seyircilerle dolduracağız. Belki daha fazlası stadyum dışında olacak. Gruptan çıktıktan sonra hedef çeyrek final, yarı final... Başarı için el ele verdik, çalışıyoruz. İnşallah sonucunu alacağız" görüşlerini aktardı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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