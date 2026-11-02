Vitor Pereira'nın hedefi şampiyonluk: "Şimdiden çalışmalara başladım"

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan ayrılık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulüpten gönderilme biçimini eleştiren 58 yaşındaki çalıştırıcı, gelecekteki en büyük hedefinin Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek olduğunu söyledi.

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Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın, 30 Haziran 2026'da sözleşmesinde yer alan özel fesih maddesini kullanarak görevine son verdiği Vitor Pereira, The Athletic'e yaptığı açıklamada, kulübün tercihini kabul ettiğini ancak kararın kendisine iletilme şeklinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

"ADİL OLMAYAN ŞEY, BUNU YAPMA ŞEKİLLERİYDİ"

Kulübün yollarını ayırma şeklinde ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getiren Pereira, "58 yaşındaki teknik adam, "Beni düşünmediklerini hissettirecek ya da düşündürecek hiçbir şey duymadım. Sonuçta, kulüp için ne istediklerine karar verme hakkı onlardaydı ve ben bunu kabul ediyorum. Ancak tek adil olmayan şey, bunu yapma şekilleriydi, adil olmayan tek şey buydu. Bir mail gönderme... Gece yarısına iki dakika kala, oysa sezon öncesi için her şeyi ayarlamıştık. Bana şöyle deselerdi; 'Vitor, her şeyi ayarlamış olsan da başka bir seçeneğimiz var' Tamam, futbol böyle bir şey. Kariyerim boyunca farklı ülkelerde, farklı kültürlerde uzun yıllar çalıştım. Çok fazla deneyimim var ve futbolun bazen böyle olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Vitor Pereira

"GEÇMİŞİ KAFAMA TAKAN BİRİ DEĞİLİM"

Geçmişe takılı kalmadığı belirten Portekizli çalıştırıcı, "Geçmişi kafama takan biri değilim. Şimdiki zamanda yaşamayı tercih ederim ve şimdiki zaman; çalışmak, kendimi hazırlamak ve bir sonraki fırsat için daha güçlü olmak demektir. Orada yaptığımız işi aklımda tutmak istiyorum ve taraftarların, kulüpteki insanlar ve oyuncuların sevgisini hissediyorum. Kalbimde ve zihnimde sakladığım şey budur." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ TAKIMLARI ANALİZ ETMEYE BAŞLADIM"

Boşta olmasına rağmen çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Pereira, "Geçen ay çalışmaya başladım; sadece Premier Lig’deki değil, dünyanın her yerindeki en iyi takımları analiz etmeye başladım. Amacım futbol anlayışımı geliştirmek, diğer teknik direktörlerin yeni taktiklerini ve fikirlerini anlamak ve yeni antrenmanlar oluşturmaktı. İşte seviyemizi yükseltmenin yolu budur." şeklinde konuştu.

Vitor Pereira

"PREMİER LİG'DE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERMEYİ HEDEFLİYORUM"

Gelecek hedeflerine ilişkin net mesajlar veren 58 yaşındaki çalıştırıcı, Premier Lig'e dönmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben bir itfaiyeci değilim. Ligin en iyi teknik direktörleriyle mücadele ederek ve rekabet ederek kendimi kanıtlamak ve özel bir şey başarmak istiyorum. Sezon ortasında göreve başladığınızda, bunun nedeni bir şeylerin yolunda gitmemesidir. Bu, durumu kabul etmem ve güçlü bir yapı oluşturmak için enerjiyle işe başlayıp doğru adımları atmam gerektiği anlamına gelir. Ancak gelecekteki hedefim, Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermektir. Kariyerime bakarsanız, İngiltere’ye gelmeden önce neredeyse her zaman şampiyonluklar kazanmak için çalıştım. Premier Lig’de bu seviyede olmak için doğru adımları atmam gerekiyor. Ana hedefim bu"

"TEKLİFLER ALDIM ANCAK ACELECİ DEĞİLİM"

Birçok teklif aldığını ancak şu aşamada aceleci davranmak istemediğini belirten Portekizli teknik adam, "Geçmişte kararlarımda bazı hatalar yaptım ama artık daha deneyimliyim. Endişelenmiyorum." dedi.

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