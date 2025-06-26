Vukuatları film olur! Olayların adamı Mario Balotelli'nin yeni rotası 3. lig

Inter, Machester City, Milan ve Liverpool gibi dünya devlerinde top koşturan, ülkemizde 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İspanya 3. Ligi'ne transfer olacağı konuşulan 34 yaşındaki İtalyan forvetin menajeri, Madrid'de kulüp başkanıyla bir araya geldi.

Premier Lig ve Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan, 2010'da Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mario Balotelli, 3. lige transfer olmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de 2 farklı dönem Adana Demirspor'un başarısı için mücadele eden dünyaca ünlü İtalyan santrfor, Real Murcia iddiasıyla adından söz ettiriyor.

BAŞKANIN KARARI BEKLENİYOR

İspanyol basını, Balotelli'nin menajerinin, Murcia Kulübü Başkanı Felipe Moreno ile Madrid'de bir araya geldiğini yazdı. Real Murcia yönetiminin, Balotelli transferinin kulüp vizyonu ve finansal olanaklarına uyup uymadığını inceledikten sonra kararını vereceği belirtildi.

6 MAÇTA 56 DAKİKA OYNADI

Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan Balotelli, bu sezon Genoa formasıyla sadece 6 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 56 dakika sahada kalan bir dönemin yıldız forveti, gol veya asist katkısı sunamadı.

BALOTELLI'NİN VUKUATLARI

Futbolun yaramaz çocuğu Balotelli, performansının yanı sıra vukuatlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. İtalyan futbolcu, Manchester City'de oynadığı dönemde teknik direktörü Roberto Mancini ile kavga etmiş, antrenman yapan genç takım oyuncularına dart oku fırlatmış, havai fişekle oynarken evinin banyosunu yakmış, ülkemizde ise teknik direktör Sergen Yalçın ile sorun yaşamıştı.