Weghorst haber gönderdi! Menajeri Beşiktaş için harekete geçti

Beşiktaş'ın eski forveti Wout Weghorst yeniden Siyah-Beyazlılara dönmek istiyor. Hollandalı forvet, transfer görüşmeleri için menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a haber gönderdi.

Hollandalı Wout Weghorts, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor. Daha önce 2022-23 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst'un, menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılara haber gönderdiği öğrenildi.

HOLLANDALI HABER GÖNDERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Wout Weghorst, yeni sezonda Beşiktaş’a dönmek için menajeri aracılığıyla siyah-beyazlı kulüple temas kurdu. Siyah-beyazlı ekipte yarım sezon geçiren Wout Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Weghorst, yaz Transfer döneminde Manchester United'dan Hoffenheim'a kiralandı.

WEGHORST'UN PERFORMANSI

Hollandalı futbolcu, Bundesliga’da bu sezon 21 maça çıkıp 5 kez ağları havalandırdı.