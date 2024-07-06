Wesley Sneijder, Türkiye- Hollanda maçında hangi tarafı tuttuğunu açıkladı! 'Kalbim onlarla atıyor'

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye - Hollanda maçını değerlendirdi. Hollandalı futbolcu, desteklediği tarafı açıkladı ve Türkiye günleri hakkında konuştu.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen ve başarılı performansıyla unutulmaz futbolcular arasına giren Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Türkiye - Hollanda eşleşmesini değerlendirdi.

KALBİM ONLARLA ATIYOR

Sneijder, 'Muhteşem Hollanda taraftarlarının önünde işte Berlin'deyim. Bu gece Türkiye'ye karşı zorlu bir maç var. Ve tabii ki Hollanda milli takımını destekliyorum. Kalbim onlarla atıyor. En çok forma giyen oyuncu olarak Hollanda milli takımını destekliyorum.' dedi.

TÜRKİYE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM

Türk halkı içinde konuşan Sneijder, Türkiye'ye başarılar dileyerek, 'Türk halkına karşı büyük bir sempatim var. Uzun yıllar boyunca orada yaşadım. Harika zaman geçirdim. Güzel insanlar, bu gece Türkiye'ye başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.