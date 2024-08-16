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Wilfried Zaha'yı isteyen İngiliz ekibinden Galatasaray'ı şaşırtan talep

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Wilfried Zaha, Premier Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak oyuncunun yüksek maaşı İngiliz takımları için soru işareti. Yıldız futbolcunun en ciddi talibi olan Leicester City, sarı-kırmızılılar transfer için bir şart sundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler için yoğun mesai harcanıyor. Aslan'ın öncelikli olarak yollarını ayırmak istediği futbolcu Zaha.

Wilfried Zaha'yı isteyen İngiliz ekibinden Galatasaray'ı şaşırtan talep - 1. Resim

Geçen sezon büyük umutlarla alınan deneyimli kanat beklenen katkıyı veremedi. Cimbom'un satış listesine koyduğu Fildişili oyuncuyla Premier Lig takımlar görüşme halinde.

Wilfried Zaha'yı isteyen İngiliz ekibinden Galatasaray'ı şaşırtan talep - 2. Resim

İNGİLİZ EKİBİNİN GALATASARAY'DAN BİR TALEBİ VAR

Zaha'nın en ciddi talibi olan Leicester City, transferi noktalamak için Aslan'a bir şart koştu.

Wilfried Zaha'yı isteyen İngiliz ekibinden Galatasaray'ı şaşırtan talep - 3. Resim

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'a yıllık maliyeti 8.8 milyon euro olan Wilfried Zaha'nın İngiltere'de bu maaşı alabilmesi için kulüplerin oyuncuya vergiler dahil 17 milyon euro ödemesi gerekiyor.

Wilfried Zaha'yı isteyen İngiliz ekibinden Galatasaray'ı şaşırtan talep - 4. Resim

Bu sebepten dolayı Leicester City, sarı-kırmızılı ekipten oyuncunun maaşının bir kısmını ödemesini istedi.

Wilfried Zaha'yı isteyen İngiliz ekibinden Galatasaray'ı şaşırtan talep - 5. Resim

31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2 yıl daha kontratı var. Geçen sezon 42 maça çıkan Zaha 10 gol 5 asistlik katkı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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