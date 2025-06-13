Xabi Alonso-Arda Güler zirvesi! Kritik görüşmede yeni rolünü açıklayacak

Bayer Leverkusen'deyken Arda Güler'i takımına isteyen Xabi Alonso'nun İspanyol deviyle anlaşması, milli yıldızın geleceğini değiştirdi. Ancelotti faktörü nedeniyle takımdan ayrılmayı kafaya koyan Güler, vizyonuna ve teknik zekasına güvenen Alonso'yla yıldızını parlatmak istiyor. Bu süreçte Alonso'nun Arda Güler ile kritik bir görüşme yapacağı ve yeni rolünü açıklayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren ancak Ancelotti döneminde fazla süre şansı bulamayan Arda Güler'in geleceği uzun süre tartışma konusu oldu. Milli yıldıza birçok dünya devinin talip olduğu iddia edilirken, İspanyol ekibinde yaşanan değişiklik her şeyi değiştirdi.

MİLLİ YILDIZ İÇİN 'ALONSO' UMUDU

Ancelotti'nin koltuğunu Xabi Alonso'ya devretmesi, milli yıldız için büyük umut oldu. Spor medyası, Real Madrid'deki kariyeri neredeyse tehlikeye giren milli futbolcunun, Xabi Alonso yönetiminde parlamasını beklediğini sık sık ifade ederken yeni bir gelişme yaşandı.

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ARDA GÜLER İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK

NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığına göre; teknik direktör Xabi Alonso, Arda Güler ile özel bir görüşme yapacak. Bu görüşmede Alonso'nun milli futbolcuya yeni rolünü açıklayacağı belirtildi.

YILDIZ İSMİN GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

Toni Kroos'un ardından oyun kurucu rolünü üstlenecek birini arayan Real Madrid'de Arda Güler'in bu görevi üstleneceği belirtildi.

Alonso'nun da milli futbolcuyla yapacağı görüşmede, genç ismi merkezde oynatma isteğinden bahsedeceği ifade edildi. Böylece Real Madrid'de beklenen olacak ve Ancelotti döneminde eksikliği hissedilen oyun kurucu rolü Arda Güler ile doldurulacak.

BEKLENEN PATLAMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLİR

Genç yıldızın başı çekeceği yeni sistemde kendisinden beklenen patlamayı yapacağı düşünülüyor.