Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Ümraniye ile golsüz berabere kaldı!
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında 0-0’lık skorla berabere kaldı.
Giovanni van Bronckhorst’un teknik direktörlüğündeki Beşiktaş, Ümraniyespor’un başında Tuncay Şanlı’nın yer aldığı bu hazırlık karşılaşmasında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde rakibiyle 90 dakika boyunca golsüz eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuç, Van Bronckhorst’un Beşiktaş’taki ilk maçında galibiyet alamadığını gösterdi.
Beşiktaş’ın hazırlık maçlarına dair programı ise şöyle:
13 Temmuz Cumartesi
18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)
17 Temmuz Çarşamba
18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)
20 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi