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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Ümraniye ile golsüz berabere kaldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Ümraniye ile golsüz berabere kaldı!
Beşiktaş, Giovanni Van Bronckhorst, Tuncay Şanlı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında 0-0’lık skorla berabere kaldı.

Giovanni van Bronckhorst’un teknik direktörlüğündeki Beşiktaş, Ümraniyespor’un başında Tuncay Şanlı’nın yer aldığı bu hazırlık karşılaşmasında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde rakibiyle 90 dakika boyunca golsüz eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuç, Van Bronckhorst’un Beşiktaş’taki ilk maçında galibiyet alamadığını gösterdi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Ümraniye ile golsüz berabere kaldı! - 1. Resim

Beşiktaş’ın hazırlık maçlarına dair programı ise şöyle:

  • 13 Temmuz Cumartesi
    18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)

  • 17 Temmuz Çarşamba
    18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

  • 20 Temmuz Cumartesi
    19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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