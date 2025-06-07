Yunan derbisinin faturası kesildi! Ergin Ataman'a ceza

ATAMAN'A CEZA ÇIKTI

Çıkan karara göre; Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'a kınama ve 5 bin euro para cezası, kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos'a ise 10 ay süreyle tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin euro para cezası verildi.

Kararda, 1 Haziran'da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Giannakopulos'un eylemlerinin 'sporun itibarını zedeleyici nitelikte' olduğu ve daha önceki benzer davranışları nedeniyle cezanın artırıldığı belirtildi.

KULÜBE DE CEZA KESİLDİ

Aynı maçta yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos Kulübüne de Giannakopulos'un eylemleri dolayısıyla 44 bin euro para cezası kesildi.

Öte yandan, Panathinaikos oyuncularından Kostas Slukas’a hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 1100 euro para cezası uygulandı.

Oyuncular Mathias Lessort ve Ioannis Papapetru ise hakem ve seyircilere yönelik davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturmasında aklandı.