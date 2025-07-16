Yunanistan'da gündem Michael Jordan! Restoranda bahşiş bıraktı, çalışanlar bile rakama inanamadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) kariyerinde 6 şampiyonluk yaşayan, 5 kez MVP (en değerli oyuncu) ödülü alan ve 10 kez Yılın En İyi 5'ine seçilen Michael Jordan, Atina'nın sahil semti Vouliagmeni'deki ünlü bir restoranda NBA yıldızlarıyla akşam yemeği yedi. Efsanevi basketbolcunun bıraktığı bahşiş, Yunanistan'da büyük ses getirdi ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan, sahibi olduğu markanın tanıtımı için Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğin ardından Vouliagmeni'de bulunan ünlü bir deniz ürünleri restoranında NBA yıldızları Bam Adebayo, Carmelo Anthony ve Luka Doncic ile akşam yemeği yiyen 62 yaşındaki eski milli sporcu, restoranda bıraktığı yüklü bahşiş ile adından söz ettirdi.

11 BİN 500 DOLAR BAHŞİŞ

Yunan basınında yer alan habere göre; mekanda geleneksel lezzetlerin tadına bakan Michael Jordan, kendisine sıcak bir karşılama gösterildiğini belirtip, deniz ürünleri restoranında 11 bin 500 dolar (yaklaşık 460 bin TL) bahşiş bıraktı.

PERSONELE UNUTULMAZ JEST

Michael Jordan'ın 11 bin 500 dolarlık unutulmaz jesti ülkede gündem oldu. Bahşiş miktarı karşısında büyük şaşkınlık yaşayan restoranda görevli personelin, hayatları boyunca bu anı unutamayacakları belirtildi.