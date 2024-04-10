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Yusuf Yazıcı Fenerbahçe'yi istediğini açıkladı

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Yusuf Yazıcı Fenerbahçe&#039;yi istediğini açıkladı

Spor Haberleri

Sezon sonunda Lille'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'e döneceği öne sürülmüştü. Yıldız oyuncu hakkında çıkan transfer haberleri için açık kapı bıraktı.

Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merakla bekleniyor.

Türkiye'den talipleri olan Yusuf, geri döneceğine dair çıkan söylentilere cevap verdi.

Hürriyet'e konuşan milli oyuncu, "Yazılanları ben de duyup görüyorum. Ancak geleceğe çok odaklanırsan şu anı kaybedersin. Ben şu an Lille ve EURO 2024'e odaklanmış durumdayım. Evet, sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Sonrasında ne olur, gerçekten bilmiyorum. Lille'de kalır mıyım, başka bir kulübe mi transfer olurum? İnan şu an çok fazla düşünmüyorum bunu. Şu an düşündüğüm Lille ile iyi bir şekilde ligi bitirmek, Konferans Ligi'nde ilerlemek ve sonrasında EURO 2024... Geleceğim hakkında ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı Fenerbahçe'yi istediğini açıkladı - 1. Resim

YUSUF YAZICI FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

UEFA Konferans Ligi şanslarını yorumlayan Yusuf Yazıcı, "Kurada hangi takıma 'İstemediğiniz hangisi?' diye sorsanız Aston Villa olurdu. Bize de onlar çıktı. Aston Villa'yı çekmeyi çok istemiyorduk. 'Belki yarı finalde karşılaşırız' diye düşünmüştük ama çeyrek finalde oynayacağız. Zor bir maç, seyir zevki açısından güzel bir maç olacak. İki takımın da farklı oyun tarzları var. Hedefimiz yarı finale yükselmek. İnşallah Fenerbahçe de yarı finale yükselir ve Fenerbahçe ile eşleşiriz." görüşlerini dile getirdi.

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