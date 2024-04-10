Çağlar Söyüncü Olympiakos maçı öncesi konuştu! 'Çift ayaklı maç olduğunun bilincindeyiz'

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maç öncesi Çağlar Söyüncü açıklamalar yaptı. Söyüncü, kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te Olympiakos'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

SONLARA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ

Çağlar Söyüncü'nün açıklamasında, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı Kutlu olsun. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç olacak ama biz her zaman rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak puan ve puanlar almak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar olduğunun da bilincindeyiz." dedi.

RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ

Söyüncü ayrıca, "Zor maç rakibimize saygı duyuyoruz. Biz kendi planları olan bir takımız, iyi bir takımız. Yarın sahada bunları uygulayıp kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.