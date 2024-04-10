İstanbul trafiğinde bayram dönüşü hazırlığı! Emniyetten 24 saat sürecek yasak

Ramazan Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü hazırlığını yaptı. Megakentte, D-100 Karayolu, O-7 Kuzey Marmara, TEM Otoyolu ve tüm bağlantı yollarında, ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapması 24 saat boyunca yasak olacak.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen İstanbullular memleketlerine ve tatil bölgelerine akın etti. Bayram tatilinin bitmesiyle trafik yoğunluğunun artması beklenirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü hazırlığını yaptı.

Tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ağır tonajlı araçların 24 saat boyunca çıkış yapmasını yasakladı.

24 SAAT BOYUNCA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Vatandaşların 13-14 Nisan'da kente dönüş yapacağı değerlendirilerek, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla D-100 Karayolu, O-7 Kuzey Marmara, TEM Otoyolu ve tüm bağlantı yollarına, tır garajları, gümrük sahaları, limanlar, antrepolar gibi yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecek.

14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişlerine de izin verilmeyecek.