İstanbul trafiğinde 'bayram' boşluğu: Yoğunluk yüzde 6 oldu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu. Boş yollar ise havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle İstanbul'da çok sayıda vatandaş memleketlerine veya tatil beldelerine akın etti.

Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle de birleşmesi üzerine vatandaşlar, farklı noktalara hareket etti.

Şehir dışına seyahatlerin ardından megakentte sıkışık trafik görüntülerinin oluştuğu birçok kavşak ve nokta boş kalırken bazı noktalarda ise araç zaman zaman araç hareketliliğinin olduğu görüldü.

İBB Cep trafik verilerine göre ise sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu.

Megakentin boş kalan Cevizlibağ, Bakırköy gibi noktaları ise havadan görüntülendi.