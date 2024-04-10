Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul trafiğinde 'bayram' boşluğu: Yoğunluk yüzde 6 oldu

İstanbul trafiğinde 'bayram' boşluğu: Yoğunluk yüzde 6 oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu. Boş yollar ise havadan görüntülendi. 

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle İstanbul'da çok sayıda vatandaş memleketlerine veya tatil beldelerine akın etti. 

Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle de birleşmesi üzerine vatandaşlar, farklı noktalara hareket etti.

İstanbul trafiğinde 'bayram' boşluğu: Yoğunluk yüzde 6 oldu - 1. Resim

Şehir dışına seyahatlerin ardından megakentte sıkışık trafik görüntülerinin oluştuğu birçok kavşak ve nokta boş kalırken bazı noktalarda ise araç zaman zaman araç hareketliliğinin olduğu görüldü.

İstanbul trafiğinde 'bayram' boşluğu: Yoğunluk yüzde 6 oldu - 2. Resim

İBB Cep trafik verilerine göre ise sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu.

İstanbul trafiğinde 'bayram' boşluğu: Yoğunluk yüzde 6 oldu - 3. Resim

Megakentin boş kalan Cevizlibağ, Bakırköy gibi noktaları ise havadan görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayram namazında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti  - GündemEcel bayram namazında yakaladıTerörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalandı - GündemTerörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalandıSeçimin yenilenmesine karar verilmişti! Hilvan'da Kaymakam Karakaş, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi - GündemKaymakam, belediye başkan vekili olarak görevlendirildiDeprem bölgesinde bu bayram da buruk... 'Acımız hiç eskimeyecek' - GündemDeprem bölgesinde bu bayram da burukMeteoroloji 'bayram' raporunu açıkladı: Batı yazı yaşayacak, doğu kışı - GündemBayramda hava nasıl olacak?İstanbul ve Ankara'da bayram yoğunluğuna yeni önlem: Kamyon ve tankerlerin geçişine izin yok - Gündemİstanbul ve Ankara'da bayram yoğunluğuna yeni önlem
Sonraki Haber Yükleniyor...