Bayramın ilk gününde İstanbul! Trafik ve vapur iskelelerinde yoğunluk havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı'nın ilk gününü İstanbul'da geçiren vatandaşlar hem trafik hem de boğazda yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da trafik, normal günleri aratmadı. Trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçülürken, İstanbul'u gezmek isteyenler vapur iskelelerine akın etti.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da çok sayıda vatandaş gezmek için dışarıya çıktı. Kentten ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, bayramın ilk gününde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezerken megakentte yaşanan trafik yoğunluğu dikkat çekti. İstanbul'da araç trafiği ve Kadıköy rıhtımdaki insan kalabalığı dronla görüntülendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU NORMAL GÜNLERİ ARATMADI

İstanbul'da trafik, normal günleri aratmadı. Özellikle öğle saatlerinden sonra megakentte araç trafiğinde yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yüzde 72 olarak belirlendi.

D-100 kara yolunda, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece arası çift yönlü olarak yoğunluk yaşanırken, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Ispartakule ve Mahmutbey Gişeleri'nde de trafiğin yoğun seyrettiği gözlendi.

SULTANAHMET MEYDANI DOLDU TAŞTI

Memleketlerine gidemeyip İstanbul'da kalanlarda bayramın birinci günü İstanbul'u gezmek için aileleriyle birlikte dışarıya çıktı. Mevsim normallerine göre sıcak bir havanın yaşandığı şehirde vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı ve çevresindeki tarihi noktalarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan bölgede, ziyaretçiler fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

Sultanahmet Meydanı'nda çocukları Ege ve Defne ile gezen Derya Erkut, bölgeyi çok iyi bildiğini fakat gezmeye vakitleri olmadığı için bugünlerde çocukların da görmesini istediğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'ne girmek üzere sıra bekleyen Murat Kaan ve Büşra Alpdoğan ise küçük kızlarıyla İzmir'den geldiklerini anlattı.

Murat Kaan Alpdoğan daha önceleri İstanbul'da yaşadığını belirterek, "Birçok noktasını keşfetmeleri lazım. Her yerin tadı ayrı güzel o yüzden bütün İstanbul'u gezmelerini tavsiye ederim." dedi.

Çocuklarıyla Sultanahmet Camisi'ni gezen Emin Sağ ise tatilleriyle ilgili, "Büyüklerimiz uzakta olduğu için pek onların yanına gidemedik, kutsal yerlerimizi gezdireyim çocuklara dedim. Daha önce ufaklıkları getirmiştim ama ablaları üniversiteye hazırlığından dolayı gelememişti. Bugüne kısmetmiş." diye konuştu.

BAYRAMDA AİLECE BOĞAZ GEZİLERİ

Eminönü sahili de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Bu noktada, vatandaşlar ile turistler sahilde mısır ve balık ekmek gibi kente özgü lezzetleri denedi, vapura binenler Boğaz turu attı.

Galata Köprüsü'nde ise ziyaretçiler gün batımında manzaranın keyfini çıkardı, hatıra fotoğrafları çektirdi, bazıları ise balık tuttu.

Kartal Aydos Ormanı'na gelen vatandaşlar, ormanlık alanda ve Aydos Gölü'nün etrafında piknik yaptı. Burada mangal yapan vatandaşlar, top oynadı, gölde deniz bisikletine bindi, birbirleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekti.

Mustafa Bulut, akrabalarıyla beraber şehrin karmaşasından kurtulmak için piknik yapmaya geldiklerini söyledi.

Bayramlaşıp mezarlık ziyareti yaptıktan sonra buraya geldiklerini ifade eden Bulut, "Kendimizi İstanbul’un sessizliğine atalım dedik. Arkadaşlarla geldik. İnşallah dost meclisimiz güzel geçer." dedi.