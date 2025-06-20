Zaniolo için üç kulüp sıraya girdi! Galatasaray'dan ayrılığı gündemde

Galatasaray'ın gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan Nicolo Zaniolo'ya Suudi Arabistan, İngiltere ve İspanya'dan talipler çıktı. Fiorentina'nın opsiyonu kullanmaması sonrası oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği Fiorentina'da beklentilerin uzağında kalan Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan kulübünün 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almasının ardından yıldız oyuncuya yeni talipler çıktı.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre, 25 yaşındaki hücumcuya Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın yanı sıra İngiltere Championship ekibi Sunderland ve La Liga temsilcisi Villarreal'in ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray cephesinde ise Zaniolo'nun gelecek sezon kadroda düşünülmediği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, 2023 yılında Roma'dan 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Zaniolo'yu önce Aston Villa, ardından Atalanta ve son olarak Fiorentina'ya kiralık göndermişti.