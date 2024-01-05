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    Zehra Güneş'ten oylar Alperen Şengün'e paylaşımı

    NBA'i sallayan Türk Alperen Şengün, All-Star oylamasında ilk açıklanan sonuçlara göre üst sıralarda yer aldı. Bakan Bak'tan Zehra Güneş'e kadar spor camiası milli basketbolcu için destek paylaşımı yaptı.

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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu NBA All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı. Şu ana kadar en çok tercih edilen isim, 2 milyon 171 bin 812 oyla Giannis Antetokounmpo olurken onu 2 milyon 8 bin 645 oyla LeBron James takip etti.

    ALPEREN ŞENGÜN 7. SIRADA

    Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı.

    Taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

    NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

    BAKAN BAK'TAN DESTEK PAYLAŞIMI

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcunun All-Star maçı kadrosunda yer alması için destek istedi.

    Bakan Bak, 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasına ilişkin yaptığı paylaşımda "Şimdi destek zamanı! Bugün Alperen'in All-Star olması için atacağımız her oy, 3 sayı çizgisi gerisinden 'buzzer beater' etkisinde. All-Star yükleniyor." ifadelerini kullandı.

    ZEHRA GÜNEŞ'TEN ALPEREN ŞENGÜN'E DESTEK

    Instagramda 5 milyondan fazla takipçisi olan milli voleybolcu Zehra Güneş de Alperen Şengün'e destek isteyenler arasında.

    Zehra Güneş, Alperen Şengün'e desteğini iletirken yaptığı paylaşıma 'gurur' notunu düştü. Güneş'in paylaştığı videoda Alperen Şengün'ün takım arkadaşının milli basketbolcumuz için "Şengün All-Star" dediği anlar yer aldı.

    Öte yandan Zehra Güneş'in 2024 NBA All-Star oylamalarının linkini paylaşıp Alperen Şengün'ü etiketlediği gözlemlendi.

    Zehra Güneş'ten oylar Alperen Şengün'e paylaşımı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alperen Şengün NbaZehra Güneş
    Haberler > Spor > Zehra Güneş'ten oylar Alperen Şengün'e paylaşımı
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