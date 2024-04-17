1 milyon 849 bin TL'lik Jeep Renegade e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu!

Kaput altında yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya yer veren Jeep Renegade e-Hybrid; 1 milyon 849 bin 250 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Tanıtıldığı günden bu yana iki milyondan fazla satış adedine ulaşan Jeep Renegade, yenilenen Limited ve Summit versiyonlarıyla showroomlarda yerini aldı. Başlangıç seviyesinden itibaren zengin donanım seviyesiyle dikkat çeken araç, off-road uzmanlığı ile ayrıca ön plana çıkıyor.

Aracın dış tasarımında göze çarpan ayrıntılarda LED aydınlatma sistemleri, 18 inç alaşım jantlar, sunroof ve siyah tavan detayı yer alıyor. Renegade Summit’in kabin içinde ise ısıtmalı deri ön koltuklar, 8 yöne ayarlanabilen elektrikli sürücü koltuğu ve ısıtmalı deri direksiyon yer alıyor.

TEKNOLOJİ PAKETİ YÜKSELDİ

Araçta tüm versiyonlarda 10.1 inç yeni dokunmatik multimedya ekranı ve 10.25 inç dijital gösterge paneli standart olarak yer alırken, kullanıcılara araçla ilgili tüm veriler bu yeni ekranlar vasıtası ile aktarılıyor. Yeni multimedya ekranı, önceki sisteme göre çok daha hızlı ve sezgisel çalışarak eğlenceli ve kesintisiz bir deneyim sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerinin yanı sıra Renegade e-Hybrid’in kabin içinde yeni A+C tipi USB girişleri yer alıyor. Öte yandan yeni direksiyon simidi ise araca daha fazla şıklık ve fonksiyonellik kazandırmış durumda.

Jeep Renegade e-Hybrid, Colorado Kırmızısı, Beyaz, Siyah, Güneş Sarısı, Gölge Mavi ve Grafit Gri olmak üzere aracın tasarımını öne çıkaran renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

YAKTI VE PERFORMANS

Renegade e-Hybrid’in performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. e-Hybrid motor, sürüş koşullarına göre tam elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlar arasında otomatik olarak geçiş yaparak en verimli sürüşün elde edilmesini sağlıyor.

Jeep e-Hybrid, kalkış sırasında, düşük hızlarda, seyir halindeyken ve park manevraları sırasında tam elektrikli gücünü kullanıyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanıyla kusursuz sürüş deneyimi sunan Renegade e-Hybrid, 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlıyor. 5.7 lt/100 km’ye varan düşük yakıt tüketimi ve 130 g/km’lik düşük CO2 emisyonu ile daha çevreci bir sürüş sağlıyor.

Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji kazanımı ile bataryayı şarj edecek şekilde geliştirilen Renegade e-Hybrid, performanstan ödün vermeyerek, maksimum sürüş konforu sunuyor.