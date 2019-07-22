Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2019 yılının ilk yarısında iyi bir performans sergileyen marka iç pazarda yaşanan yüzde 44,8 daralmaya rağmen, aynı dönemde yüzde 4,6’lık marka payını yüzde 1,2 arttırarak yüzde 5,8’e taşıdı. 2018’de sekizinci olduğu pazarda beşinci sıraya yükselen Peugeot Türkiye, 3008 ile başlayan SUV hamlesini 2008 ve 5008 ile sürdürmeye devam ederken, 2018 yılında %10,8 olan SUV pazar payını 2019 yılında %15,9’a taşımayı başardı. Böylece Türkiye pazarında B/C/D SUV pazarının lideri konumuna yükseldi.