Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinde görücüye çıkan araç Valencia, Köln ve Londra çalışmalarının ardından, Ford Otosan tarafından Ankara yollarında test edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “Otomotiv sanayii önemli bir dönüşüm geçiriyor. Ford Otosan olarak, Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir, hibrit elektrikli ticari aracını üretmekten duyduğumuz mutluluk, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) Ödülü’nün de sahibi, segmentinde bir ilk olan Custom Plug-In Hybrid modelimizin ülkemizin başkentinde test amaçlı olarak kullanılacak olması ile ikiye katlanıyor. Ford’un “Akıllı Şehirler” vizyonu ile Türkiye’de şehir içi taşımacılığında bir ilki gerçekleştirmekten ve daha çevreci, verimli ve sessiz bir taşımacılık için kritik rol üstlenecek yatırımlarımız ile ülkemize ve çevreye katkı sağlıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz” şeklinde konuştu.