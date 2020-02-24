Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - 17-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen geziye 20 firma katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, İspanya’nın, 1,5 milyon adedin üzerindeki motorlu araçlar pazarı ile ciddi bir potansiyel olduğuna dikkat çekerek “Türkiye’nin otomotiv ihracatından yüzde 5,5 pay alan İspanya’ya, yılda 1,7 milyar dolar düzeyinde otomotiv ihracatı gerçekleştiriyoruz. İspanya, 2,8 milyon adetlik motorlu araç üretimi ile Avrupa’nın ikinci, dünyanın dokuzuncu büyük otomotiv üreticisi durumunda. Türkiye’nin hemen önünde yer alarak Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olan İspanya, binek otomobillerde de Almanya’nın ardından Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi olmayı sürdürüyor. Avrupa’nın büyük otomotiv ithalatçılarından olan İspanya’nın yıllık ithalatı 47 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. En önemli ithalat kalemini 22,2 milyar dolar ile binek otomobiller oluştururken tedarik sanayi ithalatı da 17,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşiyor. Dolayısı ile bu potansiyeli iyi değerlendirmemiz lazım” dedi.