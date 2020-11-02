Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlginç durumların yaşandığı araç alım satım piyasasında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran ve ülkemiz genelinde 220 oto ekspertiz noktası ile hizmet veren Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre "Son zamanlarda şubelerimize ekspertiz işlemi için sıfır kilometre, yani kullanılmamış araçlar da gelmeye başladı. Bu yıl başından itibaren yaklaşık 5 bin sıfır araca ekspertiz yaptık. En son Konya'daki şubemizde yaptığımız ekspertizde, 2020 model sıfır kilometre bir aracın bagaj kapağının değiştiğini tespit ettik. Araç satın alacakların sıfır kilometre olsa dahi artık kuşkuyla yaklaşmasını ve ekspertiz yaptırmasını şiddetle öneriyoruz" dedi.