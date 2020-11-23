Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1993 yılında temelleri atılan tesise geçen sürede toplam 540 milyon avroyu aşkın yatırım gerçekleştirilirken, günümüzde yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiği fabrika geride kalan süre boyunca 72.000’i aşkın otobüs üretirken, 54 bin adedin üstünde otobüsün ihracatını sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağladı. Konuyla ilgili konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Bugün dünyanın en önemli otobüs merkezlerinden biri olan fabrikamız, alanındaki bayrak taşıyıcılığı misyonuyla ve binlerce çalışanımızın emekleriyle bugünlere ulaştı. Daimler dünyasında Avrupa’da en fazla otobüs üreten ve aynı zamanda AR-GE faaliyetlerinde de kapsamlı yol testlerini gerçekleştiren fabrikamız, ülkemizde istikrarın sembollerinden biri oldu. 25 yılda aldığımız sorumlulukları başarıyla yerine getirerek hem yerel hem de küresel olarak yeni görevlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz” dedi.