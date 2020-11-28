Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karbon emisyonunun azaltılması konusunda en aktif çalışan, elektrikli araçlar konusunda en fazla bilgi birikimine sahip ülkelerden olan İsveç'e elektrikli otobüs ihracatının büyük önem arz ettiğini söyleyen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Temsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar "Türk mühendisliğinin bir ürünü olan Temsa markalı elektrikli araçları İsveç'te yollarda görmek bizler için büyük gurur ve mutluluk kaynağı. Bu ihracat sadece Temsa için değil aynı zamanda ülkemiz ekonomisi ve Türk sanayisi için de çok önemli bir adım, bir dönüm noktası" dedi. Alemdar, şirketin Adana'daki tesislerinde üretilen 6 adet MD9 electri CITY otobüsün İsveç'e doğru yola çıktığını, ihracatta yeni adımların peş peşe geleceğini dile getirdi.