75 yaşındaki yarış efsanesi, NHRA etkinliğinin sonunda aracının patlaması üzerine hastaneye kaldırıldı!

NHRA Funny Car efsanesi John Force, PlayNHRA Virginia Nationals'ın ilk turunda aracının alev alması ve duvara çarpmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

75 yaşındaki Force, Virginia Motorsports Park'ta sağ şeritte PEAK Chevy Camaro'suyla yaptığı yüksek hızlı tur sırasında rakibi Terry Haddock'u geçerek 306.62mph hıza ulaştı ancak aracın motoru bu esnada arıza yaptı ve patladı.

Patlama sonucu araç savrulup sürücü kabin tarafındaki sol tarafa çarptı. Beton zeminden çıkan araç pistin karşı tarafındaki duvara temas edene kadar savrulmaya devam etti.

Bu korkutucu kazadan sonra 157 kez birincilik elde etmiş olan pilot Force araçtan kendi imkanlarıyla çıktı ve olay yerinde bulunan güvenlik görevlileriyle konuşurken bilinci yerindeydi.

Daha sonra ambulansla Richmond bölgesindeki bir hastaneye götürülerek kontrol altına alındı. Kaza gerçekleştiğinde Force'un takım arkadaşı Austin Prock kendi birincilik turunun ardından pistin sonunda Force'u bekliyordu. Prock kazadan dolayı sarsıldığı belli olsa da Force'un bu durumdan toparlanabileceğine olan inancını dile getirdi.

Prock patronu hakkında."Çok güçlü biridir. Geri döneceğinden eminim. Birinin böyle bir şey yaşaması zor. Umarım iyidir. Onu dualarınızda ve düşüncelerinizde tutun. Geri döneceğini biliyorum." dedi.