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Sabahlara kadar video izlemeye son! YouTube'a uyku zamanlayıcısı geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sabahlara kadar video izlemeye son! YouTube&#039;a uyku zamanlayıcısı geliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uykuya dalmadan önce yatakta video izleyerek uyumak insanların alışkanlık haline geldi. Fakat telefon şarja takmayı unutunca bütün gün telefon kapalı kalıyor ve sıkıntı oluşturabiliyor. YouTube bu durumun önüne geçmek için ilk adımı attı ve uygulamaya uyku zamanlayıcı özelliği geliyor.

YouTube Music ve Spotify'da yıllardır bulunan uyku zamanlayıcısı özelliği uzmanlar tarafından YouTube uygulamasının kodlarında görüldü ve yakın zamanda uygulamaya gelmesi bekleniyor. 

Bulunan kodlar, özelliğin YouTube uygulaması için geliştirilmekte olduğunu gösteriyor ve Android için 19.25.33 sürümünde keşfedildi. Görünüşe göre çalma durana kadar kalan süreyi saat ve/veya dakika olarak belirtme seçeneği sunacak. Zamanlayıcı aynı zamanda bildirim olarak da gösterilebiliyor.

İsterseniz zamanlayıcıyı sıfırlayabilir veya izlemeye devam etmek için bittiye tıklayabilirsiniz, böylece izlemeye veya dinlemeye devam etmek istiyorsanız müdahale edebilirsiniz.

Sabahlara kadar video izlemeye son! YouTube'a uyku zamanlayıcısı geliyor - 1. Resim

Şimdilik özellik geliştirilme aşamasında ve resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. PhoneArena'nın haberine göre kullanıcılar, YouTube'un belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını sağlamak için Android'de üçüncü taraf uygulamalara veya iPhone'da sistem genelinde bir zamanlayıcıya başvurmak zorunda kalıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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