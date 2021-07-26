Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türk otomotiv sanayiinde 55 yılı geride bırakan Karsan, Bursa’da yer alan 200 bin m²’lik üretim tesisinde tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek kapasiteye ulaştı. Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumundaki Karsan, Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus markası için için 10-12-18 m otobüsleri ve kendi Karsan markası için ise Jest, Atak ve Star modellerini üretmeye devam ediyor.

TÜM DÜNYANIN İLGİSİ ÜZERİNDE

Öte yandan dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında, yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin, yerli teknoloji şirketi ADASTEC ile de Seviye 4 Sürücüsüz otobüs Autonomous Atak Electric modelinin üretimini gerçekleştirerek tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başararak bir çok yabancı ülkeye araç satışı gerçekleştirmeye devam ediyor. Karsan’ın ihracat ve üretimin yanı sıra yeni model atağı hakkında değerlendirmeler yapan şirketin CEO’su Okan Baş, Jest Electric ve Atak Electric modellerinin modern ulaşımda sembol olduğunun altını çizerek şunları söyledi: Dünyaca tanınan ve yüksek teknolojili çözümler üreten iddialı bir marka olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. 2018 Kasım’da Jest Electric ardından, 2019 Haziran’da Almanya’da Atak Electric modelimizi tanıttık. Bugün her iki aracımız da kentsel dönüşümlerde modern ulaşımın sembolü hâline gelmiş durumda. Yurt dışı yapılanmamız çerçevesinde önemli iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi de sürdürüyoruz.

200 OTOBÜS AVRUPA CADDELERİNDE

Okan Baş 2018’de başlattıkları yeni teknolojilere yatırım hamlelerinin neticesini 2020’de görmeye başladıklarını dile getirerek “Geldiğimiz noktada elektrikli araçlarımızla 30’dan fazla Avrupa şehrinde toplam 200 adede yakın satış gerçekleştirdik ve bu araçlar 1 milyon kilometreyi aşkın yol yaptılar. Avrupa’da pazara sunulduğu 2019 yılında yüzde 24 pazar payı elde eden Jest Electric, 2020’de yüzde 43 pazar payına ulaşarak 3,5-6 ton segmentinin lideri oldu. Öte yandan 2020’nin en önemli gelişmelerinden birisi de Avrupa ve ABD’nin ilk Seviye-4 Otonom otobüsü Otonom Atak Electric’i dünyanın beğenisine sunduk. İlk teslimatımızı Romanya’ya gerçekleştirdik. Avrupa’nın farklı ülkelerinden talepler alıyor. Atak Electric bizim için bir ara istasyondu odak noktamız ise Otonom Atak Electric. Sırada 12 ve 18 metre boyutlarında yüzde 100 elektrikli yeni araçlarımızı yollarla buluşturmak var” ifadelerini kullandı.

Karsan İTÜ ile güç birliği konusunda anlaştı Karsan son olarak, geliştirdiği ileri seviye sürücüsüz otobüsü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğine giden Karsan, Otonom Atak Electric’in üniversitenin AR-GE faaliyetlerinde kullanılması yönünde anlaşma imzaladı.

Karsan'dan Almanya'da yedek parça yatırımı Karsan, Avrupa’daki yedek parça ve satış sonrası servis ağını genişletmek adına önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, Almanya’nın Nürnberg şehrinde bir yedek parça deposu açacak olan şirekt, ihtiyaç duyulan yedek parçaları Avrupa’nın her noktasına 2 gün içerisinde gönderebilecek.