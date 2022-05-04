Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca HEK durumda bulunan 200 (ikiyüz) adet taşıtın mübadelesi yapılacaktır.
HEK halinde bulunan 200 adet aracın mübadele ihalesine davet
04.05.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 04.05.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü, HEK durumunda bulunan taşıtların mübadele ihalesine davet için ilan yayımladı.
Etiketler : emniyet genel müdürlüğü,
856194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/856194.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER