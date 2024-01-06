Air süspansiyonlu Togg görücüye çıktı, bakan bir daha baktı

6 Ocak 2024 12:31 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 12:31

Bursa Büyükşehir Belediyesi Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte, modifiye tutkunları araçlarını sergiledi. Yarış filmlerini aratmayan araçlar, hem tasarımları hem de ses sistemleri ile ilgi çekti. Bagajına oyun konsolu kuran, aracının ses sistemine 350 bin lira harcayan, otomobil aküsü ile motosikletine ses sistemi kuran modifiye severler, araçlarının hünerlerini sergiledi. Etkinliğe katılanların ilgisini ise en çok Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un air süspansiyonlu hali çekti.

AİR SÜSPANSİYONLU TOGG GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Togg'un üretim yeri Bursa'da Türkiye'de ilk defa air süspansiyon taktırdığını söyleyen Hüseyin Karaoğlan, “Fabrikadan aldığımız günden itibaren, havalı süspansiyon işine giriştik. Yerli arabaya yerli jant yapalım dedik, ağabeylerimiz sponsor oldu. Jant ve vakum topu koyduk. Ben herkesleşmeyi sevmediğim için aracımı kişiselleştirdim. Normal hali ile zaten ilgi odağı olan bir marka. Air ve jant takınca daha da ilgi gördü. Anlatılmaz, yaşanır diyelim. Yerli arabaya yerli çalışma yapalım dedik. Başka şehirlere kaptırmak istemedik bu işi. Araba zaten Bursa'da üretiliyor, bizler de Bursalı esnaf olarak arabaya böyle bir şey yaptık” diye konuştu.

SES SİSTEMİNE 350 BİN LİRA HARCANDI

Müzik tutkusu nedeniyle aracına yaptırdığı ses sistemine 350 bin lira harcadığını söyleyen Recep Çaylan, “Araba tutkusu çocukluğumuzdan beri var. Yıllarımızı verdik desek yeri var. Bu ilk aracım değil, bunun gibi birkaç tane daha araç yaptım. En son bu arabaya emek sarf ettim. Müzik ruhun gıdasıdır. Ben de bu yüzden aracımı bu şekilde donattım. Aracımı gördüklerinde olumlu ve olumsuz tepkiler alıyorum. Sokak aralarında ses açmıyoruz, yüzde 95 olumlu tepki alıyorum. Ses sistemine 350 bin lira civarında para harcadım. Arabam dikkat çeken bir araç, genelde genç kardeşlerimizin ilgisini çekiyor. Aracın önüne geçip fotoğraf çekilenler oluyor. Aracımı beğenerek yaptım, mutluyum” dedi.

ARACININ BAGAJINA OYUN KONSOLU KURDU

Otomobilinin bagajına kurduğu oyun konsolu ile gittiği yerlerde eşi ve dostları ile keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Buray Çiçek, “Doğduğumdan beri bir araç tutkusu var. Küçüklükte oyuncak araçlarla oynuyorduk. 2 buçuk yıllık emek verdim, karşılığını aldım. Aracıma harcadığım para 100 bin lirayı geçince saymayı bıraktım. Bu işin sonu yok. Müzik sistemi, air, jant gibi malzemelere para harcıyoruz. Evde canımız sıkıldığında Uludağ'a çıkıyoruz. Uludağ'da televizyonumuzu açıyoruz, görenler toplanıyor. Oyun oynayıp şarkı dinleyerek eğleniyoruz” şeklinde konuştu.

OTOMOBİL AKUSÜ İLE MOTOSİKLETİNE SES SİSTEMİ KURDU

Otomobil aküsü kullanarak motosikletine ses sistemi kuran Oğuzhan Ak, “Daha önce benzer motosikletler görüyordum. Benim farklı olmam lazım diyerek böyle bir şey yaptık. Kaplaması ve ses sistemi tasarımı bize ait. Tabii ki dikkat çekiyor. Sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Ciddi sayıda beğeniliyor. Araçlarda nasıl amfi var ise, bunda da var. Motosikletime 80 bin lira veren oldu. Tesisat ve kaplamadan dolayı bu fiyatı verdiler. Emek verdik, ortaya böyle bir şey çıktı” dedi.

BU TARZ ETKİNLİKLERİN DEVAMI GELECEK

Motor Sporları Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Temel, “Burada derneğimizin her yılsonu yaptığı çay toplantısını gerçekleştiriyoruz. Dernek üyelerimizden 50 araç katıldı. Yaklaşık 100 kişi olarak toplantı yaptık. Her yılsonu yaparak gençler ile bir arada oluyoruz. Bizleri gören vatandaşlarımız da katıldı. Bu akşam güzel bir ilgi ve kalabalık vardı. 2023 yılını bitiriyoruz. 2024 yılında da dernek olarak güzel etkinliklere imza atmak istiyoruz. Bursa'ya yeni bir kulüp daha kurduk. Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği'nin yanına Bursa Motor Sporları Spor Kulübü'nü de kurduk. Gelecek yıl bu etkinliklerin devamını getireceğiz” dedi.