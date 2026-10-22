BMW’den işten ayrılana “turbo bonus”: Bazı teklifler 36 milyon TL’yi aşıyor

BMW’nin 2027 yılının sonuna kadar 8 bin kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor ve bunun için gönüllü ayrılık programını devreye soktu. Markadan, çalışanlara 650 bin euronun üzerinde ödeme teklif edildiği bildirildi. Erken ayrılanlara ek prim ve belirli çalışanlara araç satın alma avantajları sunan programa yoğun ilgi gösterilmesi üzerine yeni başvurular kapatıldı.

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BMW, personel giderlerini azaltmak için hazırladığı gönüllü ayrılık programıyla gündemde. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın ulaştığı bilgilere göre bazı çalışanlar için belirlenen ayrılık ödemeleri 650 bin euroyu (yaklaşık 36,4 milyon TL) aşıyor.

Ancak bu tutar bütün çalışanlara sunulan standart bir ödeme değil. Haberde yüksek rakamların belirli kişilere ait olduğu belirtilirken BMW, bireysel ödeme miktarları ve sözleşme ayrıntıları hakkında açıklama yapmadı.

ERKEN AYRILANLARA EK ÖDEME

Program kapsamında çalışanlara iki farklı ayrılış tarihi sunuluyor. 31 Mart 2027’ye kadar ayrılmayı kabul edenler, temel ödemeye ek olarak “Turbo Bonus” adı verilen primden yararlanabiliyor.

Diğer seçenek ise 31 Ekim 2027’ye kadar şirketten ayrılmak. Bu tarihi tercih edenler için erken ayrılık primi öngörülmüyor. Ek ödemenin miktarı kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Ayrılık paketinin büyüklüğünde çalışanın ücreti, yaşı ve şirkette geçirdiği süre gibi unsurlar etkili oluyor.

ÖDEME TEK SEFERDE VEYA TAKSİTLE ALINABİLİYOR

Çalışanlara parayı nasıl alacakları konusunda da seçenekler tanınıyor. Ayrılık bedeli tek seferde veya taksitler halinde ödenebiliyor, mevcut emeklilik birikimine ya da sigorta poliçesine aktarılabiliyor. Farklı ödeme yöntemlerinin birlikte kullanılması da mümkün.

Program kapsamında çalışanın ayrılmak istemesi tek başına yeterli olmuyor, BMW’nin de başvuruyu kabul etmesi gerekiyor.

YOĞUN İLGİ NEDENİYLE BAŞVURULAR KAPATILDI

BMW, 8 Ekim’de on binlerce çalışana kişisel tekliflerini görebilecekleri personel portalının bağlantısını gönderdi. Sisteme aynı anda çok sayıda kişinin girmesi, ilk aşamada teknik sorunlara neden oldu.

Handelsblatt’ın haberine göre birkaç bin çalışan ayrılmaya hazır olduğunu bildirdi. BMW de hedeflediği başvuru seviyesine beklenenden erken ulaşıldığını doğrulayarak yeni başvuruları kapattı.

Şirket, değerlendirmeleri kasım ortasına kadar sonuçlandırmayı planlıyor.

BAZI ÇALIŞANLAR ARAÇ ALIM AVANTAJLARINI KORUYABİLECEK

Ayrılık paketinde nakit ödemenin yanında bazı yan haklar da bulunuyor. Aktarılan sözleşme ayrıntılarına göre 31 Ekim 2027’ye kadar 55 yaşını dolduran uygun çalışanlar, şirketin “BMW emeklileri” programındaki belirli ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

Bu kapsamda yeni ve ikinci el BMW modellerinde personele yönelik satın alma koşullarına erişim devam edebilecek. Belirli üst kademe çalışanlara, kullandıkları şirket otomobilini satın alma imkanı da sunulabileceği belirtiliyor.

ÜRETİM ÇALIŞANLARI PROGRAMIN DIŞINDA

Gönüllü ayrılık programı, Almanya’da özellikle yönetim, idari işler ve geliştirme birimlerine yönelik uygulanıyor. BMW sözcüsünün Reuters’a yaptığı açıklamaya göre doğrudan üretimde görev alan çalışanlar kapsam dışında tutuluyor.

Reuters’ın şirket kaynaklarına dayandırdığı haberde, grubun dünya genelindeki çalışan sayısının 2027 sonuna kadar yaklaşık 8 bin azaltılmasının beklendiği aktarılıyor. Bu rakam, Almanya’daki gönüllü ayrılık programına başvuranların sayısıyla aynı anlama gelmiyor.

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