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T-Otomobil

BMW’den bir elektrikli daha: 828 km menzilli BMW iX4 tanıtıldı

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BMW’den bir elektrikli daha: 828 km menzilli BMW iX4 tanıtıldı
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Elektrikli otomobil dönüşümünde hızlanan BMW’nin yeni adımı iX4 oldu. X4’ün coupe-SUV karakterini elektrikli döneme taşıyan model, iX3 ile aynı yeni nesil altyapıyı kullanıyor. Arkaya doğru alçalan tavanı ve farklı arka tasarımıyla ayrışan iX4, Mart 2027’de pazara çıkacak. 

İlk aşamada 40 xDrive ve 50 xDrive seçenekleri sunulacak, M60 xDrive ise daha sonra aileye katılacak.

4.784 mm uzunluğu, 1.895 mm genişliği, 1.608 mm yüksekliği ve 2.898 mm aks mesafesiyle iX3'e yakın boyutlar sunan model eğitimli tavanıyla ayrılabiliyor.

BMW’den bir elektrikli daha: 828 km menzilli BMW iX4 tanıtıldı

GİRİŞ VERSİYONDA DA DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

BMW iX4 40 xDrive, ön ve arka aksındaki elektrik motorlarıyla toplam 275 kW, yaklaşık 369 beygir güç ve 520 Nm tork üretiyor. Modelin 0-100 km/s hızlanması 5,6 saniye sürüyor.

Bu versiyonda 82,6 kWh kullanılabilir kapasiteli batarya yer alıyor. Açıklanan azami WLTP menzili 638 kilometreye ulaşırken DC şarj gücü 300 kW ile sınırlanıyor. Uygun koşullarda 10 dakikalık şarjla 301 kilometreye kadar WLTP menziline karşılık gelen enerji alınabiliyor.

BMW’den bir elektrikli daha: 828 km menzilli BMW iX4 tanıtıldı

Daha güçlü iX4 50 xDrive, toplam 463 beygir güç ve 645 Nm tork sağlıyor. Dört tekerlekten çekişli model, 100 km/s hıza 4,9 saniyede çıkıyor ve 210 km/s azami hıza ulaşıyor.

Avrupa için açıklanan kullanılabilir batarya kapasitesi 108,7 kWh. Bu paketle WLTP menzili 828 kilometreye kadar yükseliyor.

BMW’den bir elektrikli daha: 828 km menzilli BMW iX4 tanıtıldı

21 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

BMW’nin altıncı nesil eDrive teknolojisini kullanan iX4, silindirik batarya hücreleri ve 800 volt elektrik mimarisiyle geliyor. 50 xDrive’da DC şarj gücü 400 kW’a kadar çıkıyor. BMW, uygun istasyon ve batarya koşullarında 10 dakikada 296 kilometreye kadar menzil eklenebileceğini belirtiyor.

BMW’den bir elektrikli daha: 828 km menzilli BMW iX4 tanıtıldı

Her iki batarya seçeneği için yüzde 10-80 doluluk aralığındaki şarj süresi 21 dakika olarak açıklanıyor. Avrupa versiyonlarında 11 kW AC şarj standart, 22 kW ise isteğe bağlı sunuluyor. Çift yönlü şarj desteği de araç bataryasının harici cihazlara veya uyumlu ev altyapısına enerji sağlamasına imkan veriyor.

BMW’den bir elektrikli daha: 828 km menzilli BMW iX4 tanıtıldı

DAHA FAZLA GÜÇ İSTEYENLERE M60

Ailenin en güçlü üyesi iX4 M60 xDrive, 450 kW yani yaklaşık 603 beygir güç üretiyor. BMW’nin açıkladığı ön verilere göre 0-100 km/s hızlanması 3,9 saniye, azami WLTP menzili ise 777 kilometre.

Adaptif M süspansiyon, spor direksiyon ve M Sport diferansiyel, bu versiyonun sürüş karakterini belirleyen donanımlar arasında bulunuyor. Sarı M aydınlatmaları, siyah dış detaylar ve özel jantlar da M60’ı diğer iX4’lerden ayırıyor.

BMW’den bir elektrikli daha: 828 km menzilli BMW iX4 tanıtıldı

43 İNÇ VE 17,9 İNÇLİK İKİ EKRAN

Yeni iX4’ün kabininde BMW Panoramic iDrive sistemi yer alıyor. Ön camın alt bölümünde geniş bir alana bilgi yansıtan 43 inçlik Panoramic Vision, 17,9 inç merkezi ekran ve isteğe bağlı üç boyutlu head-up display ile birlikte çalışıyor.

BMW iX4’ün Almanya başlangıç fiyatı 70.900 euro olarak açıklandı. BMW Türkiye’nin internet sitesinde de iX4 ve iX4 M60 xDrive için tanıtım sayfaları açılmış durumda. Ancak bu sayfalarda Türkiye satış fiyatı ve kesin teslimat tarihi henüz paylaşılmadı.

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