BMW’den bir elektrikli daha: 828 km menzilli BMW iX4 tanıtıldı

43 İNÇ VE 17,9 İNÇLİK İKİ EKRAN

Yeni iX4’ün kabininde BMW Panoramic iDrive sistemi yer alıyor. Ön camın alt bölümünde geniş bir alana bilgi yansıtan 43 inçlik Panoramic Vision, 17,9 inç merkezi ekran ve isteğe bağlı üç boyutlu head-up display ile birlikte çalışıyor.

BMW iX4’ün Almanya başlangıç fiyatı 70.900 euro olarak açıklandı. BMW Türkiye’nin internet sitesinde de iX4 ve iX4 M60 xDrive için tanıtım sayfaları açılmış durumda. Ancak bu sayfalarda Türkiye satış fiyatı ve kesin teslimat tarihi henüz paylaşılmadı.