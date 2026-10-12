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Borusan Otomotiv’den daralan motosiklet pazarına yeni model

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Borusan Otomotiv’den daralan motosiklet pazarına yeni model
Başlık ResmiBorusan Otomotiv’den daralan motosiklet pazarına yeni model

Borusan Otomotiv, BMW’nin efsaneleşen macera motosikleti serisinin yeni üyesi BMW F 450 GS’i özel bir etkinlikle tanıttı.

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İkonik tasarım çizgilerinin yanı sıra, trafikte sürücüye debriyaj kullanmadan durma ve kalkma imkânı sağlayan ve sınıfında dünyada bir ilk olarak öne çıkan Easy Ride Clutch (ERC) teknolojisi ile ön plana çıkan model, üç farklı donanım seçeneği ile vitrinde yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamasında GS model serisinin uzun yıllardır macera, özgürlük ve keşif duygusuyla özdeşleştiğini vurgulayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik “Yeni BMW F 450 GS ile bu mirası orta segmentte daha geniş bir sürücü kitlesiyle buluşturuyoruz.

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A2 sınıfına uygun olarak geliştirilen yeni modelimiz GS dünyasına adım atmak isteyenlerin yanı sıra daha hafi f ve kompakt bir motosiklet arayan deneyimli sürücülere de hitap ediyor” dedi.

Hakan Tiftik
Başlık ResmiHakan Tiftik

Motosiklet pazarında 2024’te test edilen 1,2 milyonluk rekor zirvenin ardından başlayan daralmanın devam ettiğini sözlerine ekleyen Hakan Tiftik “Motosiklet pazarı geçen yıl 885 bin seviyesinde kapandı, bu yıl ağustos sonu itibarıyla 526 bin adette kalan pazarın, yılı 760 bin civarında tamamlayacağını öngörüyoruz. Bu genel tablo içerisinde premium tarafta pazar liderliğimiz devam ediyor. Bu yıl da yaklaşık 1.900 adetlik satış ve yüzde 35’lik pazar payı hedefliyoruz. Satış ağırlığının yoğun olduğu 500 cc ve altı grupta Yeni F 450 GS modelimiz önemli bir rol oynuyor. Hedefimiz bu sınıfta uzun vadede yüzde 5’lik bir pazar payı” dedi.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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