BYD Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları: Satışta sadece 2 model kaldı

Çinli otomobil devi BYD, Kasım ayı fiyat listesini güncelledi. Yıla 8 modelle başlayan marka Kasım ayına gelindiğinde listesinde sadece 2 model kaldı. İşte BYD Türkiye'nin Kasım ayı fiyat listesi ve satışta bulunan modellerin güncel fiyatları.

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2026 yılına 8 modelle giren BYD, Mart ayında model sayısını 5’e, Mayıs ayında 4’e, Eylül ayında da 3’e düşürmüştü. Çinli markanın Ekim ayı fiyat listesinde Seal, Sealion ve Tang modelleri bulunuyordu.

Kasım ayına gelindiğinde ise Sealion modeli de listeden çıkarıldı ve satışta sadece iki model kaldı.

Marka 6 ayın ardından Kasım ayında da satıştaki modellerine zam yapmadı. Seal modelinde ise indirim kampanyası uygulanıyor.

İşte 1 Kasım itibarıyla BYD modellerinin fiyatları… (Kasım fiyatı - Kampanyalı fiyat)

Model Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) BYD SEAL 390 kW AWD - Excellence 4.077.000 3.772.000 BYD TANG 380 kW AWD - Flagship 5.418.000 -

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