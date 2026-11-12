BYD, Çin’de satışa sunduğu elektrikli amiral gemisi Great Tang EV’nin bazı örneklerinde ön ve arka jantların yer değiştirdiğini açıkladı. Şirket, montaj hatasından etkilenen araçların jantlarını değiştirecek.

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Fabrikadan hatalı çıkan Great Tang EV’lerde arka aks için ayrılan jantlar ön aksa, ön jantlar ise arka aksa takıldı. BYD, sorunu bir kodlama hatasına bağladı. Şirket, hatayı düzelttiğini ve benzer bir karışıklığı önlemek için üretim hattına ek görsel kontroller eklediğini bildirdi.

JANTLAR DEĞİŞTİRİLECEK, GARANTİ SÜRESİ YENİDEN BAŞLAYACAK

BYD, etkilenen araçlardaki jantları değiştirecek ve garanti süresini 11 Kasım 2026 itibarıyla yeniden başlatacak. Kampanyanın kaç aracı kapsadığı henüz açıklanmadı.

BYD’den yeni geri çağırma: Great Tang EV’lerin tekerleri ters takılmış

BYD, kendi testlerinde montaj hatasının güvenlik veya yol tutuş üzerinde bir etkisini saptamadığını belirtti. Şirket, testlerin hangi koşullarda yapıldığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

GREAT TANG EV, BYD’NİN DYNASTY SERİSİNİN ZİRVESİNDE

Çin’de yaklaşık 37 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkan Great Tang EV, BYD’nin Dynasty ailesinin en üstünde yer alıyor. Büyük elektrikli SUV, satışa çıkmadan önce 100 bini aşkın rezervasyon topladı ve Çin’de yaklaşık 14 bin teslimata ulaştı.



BYD, modeli ilerleyen dönemde Çin dışındaki pazarlara da sunmayı planlıyor.

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