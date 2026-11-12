Lynk & Co, amiral gemisi SUV ailesine yedi koltuklu 900L’yi ekledi. İkinci sıra koltukları 180 derece dönebilen şarj edilebilir hibrit model, 70 kWh’lik bataryasıyla 320 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunarken, Range Rover’a benzerliği ile dikkat çekiyor.

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Geely bünyesindeki Lynk & Co, 900L’yi 10 Kasım’da Çin’de tanıttı. Mevcut beş ve altı koltuklu 900 seçeneklerinin yanına eklenen model, 5.280 mm uzunluğa ve 3.170 mm aks mesafesine sahip. Standart 900’e göre gövde 40 mm, aks mesafesi ise 10 mm uzatıldı.

YAN PROFİLİ RANGE ROVER’I ANDIRIYOR

900L’nin yan görünümü Range Rover’a benzetiliyor. Parlak siyah sütunların oluşturduğu yüzer tavan etkisi, düz gövde yüzeyleri ve ön kapı hizasındaki dikey süsleme bu benzetmenin dayanakları arasında. Lynk & Co, önde gündüz farlarının karakteristik biçimini korurken ana far grubunu ve tamponu yeniden tasarladı. Tavanda LiDAR sensörü, arkada ise aydınlatmalı marka logosunu içine alan boydan boya bir ışık şeridi bulunuyor.

Land Rover için yeni dava mı? Lynk & Co 900L tanıtıldı

İKİNCİ SIRA KOLTUKLAR ARKAYA DÖNEBİLİYOR

Kabin 2+2+3 düzeninde. İkinci sıradaki iki bağımsız koltuk elektrikli olarak 180 derece dönebiliyor ve 55 santimetre ileri geri hareket edebiliyor. Böylece araç park halindeyken ikinci ve üçüncü sıradaki yolcular karşılıklı oturabiliyor. Üç kişilik son sıra da 15 santimetre kaydırılabiliyor ve bu sırada ısıtma ile masaj işlevleri bulunuyor. Kabin donanımı arasında iki adet 30 inç ekran ve 31 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi yer alıyor.

Land Rover için yeni dava mı? Lynk & Co 900L tanıtıldı

70 KWH BATARYAYLA 320 KİLOMETRE ELEKTRİKLİ MENZİL

900L’nin şarj edilebilir hibrit sistemi, 215 HP gücündeki 2,0 litrelik turbo benzinli motoru iki elektrik motoruyla birleştiriyor. Dört tekerlekten çekişli SUV, CATL ile Geely’nin ortak girişiminden tedarik edilen iki batarya seçeneğiyle sunulacak. 55 kWh’lik paket WLTC döngüsünde 245 kilometre, 70 kWh’lik paket ise 320 kilometre elektrikli menzil sağlıyor.

Land Rover için yeni dava mı? Lynk & Co 900L tanıtıldı

Lynk & Co, 900L’yi 2026 bitmeden Çin’de satışa sunmayı planlıyor. Li Auto L9, Denza N9 ve Aito M9 gibi büyük SUV’larla rekabet edecek modelin fiyatı henüz açıklanmadı.

Land Rover için yeni dava mı? Lynk & Co 900L tanıtıldı

JAGUAR LAND ROVER’IN ÇİNLİ RAKİPLERİYLE DOSYALARI

Jaguar Land Rover (JLR), BYD’nin Fang Cheng Bao Ti 7 modelinin Land Rover Defender’a ilişkin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini öne sürüyor. The Guardian’ın aktardığına göre JLR, BYD’nin bir Defender’ı sökerek bazı teknolojilerini tersine mühendislikle incelediğinden şüpheleniyor. Mahkemece görevlendirilen yetkililer, Ağustos 2026’da BYD’nin Hollanda’daki Schiedam ve Hoofddorp ofislerinde dijital kayıtlara el koydu. BYD’nin avukatları işlemin kapsamına itiraz etti. Lahey’de 11 Kasım için bir ön duruşma planlanmıştı.

Range Rover Evoque ile Landwind X7 arasındaki benzerlik ise daha önce Çin’de mahkemeye taşındı. JLR’nin 2016’da Jiangling Motor Corporation’a karşı açtığı davada Pekin’in Chaoyang Bölge Mahkemesi, 2019’da Evoque’a özgü beş tasarım unsurunun Landwind X7’de kopyalandığına hükmetti. Mahkeme, X7’nin üretim ve satışının durdurulmasına ve JLR’ye tazminat ödenmesine karar verdi.

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