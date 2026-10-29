CATL, Ascendum Green.Shift iş birliğiyle İstanbul Tuzla’da NING Service merkezini açmaya hazırlanıyor. 19 Kasım’da faaliyete geçmesi planlanan merkez, CATL bataryası kullanan elektrikli araçlara ve enerji sistemlerine Türkiye’den teknik destek sağlayacak.

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Elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, Türkiye’deki satış sonrası hizmet yapılanmasını genişletiyor. Ascendum’un Green.Shift iş modeli kapsamında hayata geçirilen ortaklıkla, şirketin küresel servis markası NING Service İstanbul’da hizmet vermeye başlayacak. Ascendum, bu yapılanmada CATL’nin Türkiye’deki resmi servis sağlayıcısı olarak görev üstlenecek.

BATARYA ARIZALARINA TÜRKİYE’DEN TEKNİK DESTEK

Yeni merkezin temel işlevi, uzmanlık gerektiren batarya sorunlarına Türkiye’de müdahale edilebilmesini sağlamak olacak. Bazı arızalarda yurt dışından teknik ekip gelmesi veya işlemlerin Avrupa’daki merkezler üzerinden yürütülmesi gerekebiliyor. İstanbul’daki servis altyapısının, bu süreçleri yerelleştirerek bekleme sürelerinin kısalmasına yardımcı olması bekleniyor.

NING Service, CATL’nin bataryaların kullanım ömrü boyunca ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir araya getiren küresel yapılanması olarak faaliyet gösteriyor. Ascendum’un açıklamasına göre bu yapı; arıza teşhisi, bakım, onarım, garanti yönetimi, dijital izleme ve kullanım ömrü sonu çözümlerini kapsıyor. Yaklaşık 75 ülkede faaliyet gösteren ağ, yedek parça ve teknik servis altyapısıyla destekleniyor.

CATL’den Türkiye’ye batarya servis merkezi: İstanbul’da açılış için tarih belli oldu

ARAÇ SAHİPLERİNİN MEVCUT SERVİS SÜRECİ DEVAM EDECEK

İstanbul’daki merkezin açılması, otomobil sahiplerinin garanti ve yetkili servis işlemlerinin doğrudan CATL’ye aktarılması anlamına gelmiyor. Otomobil markaları mevcut servis ağları üzerinden hizmet vermeyi sürdürürken, NING Service batarya konusunda ileri düzey teknik destek sağlayabilecek.

İlerleyen dönemde sunulabilecek hizmetler arasında batarya sağlığının analiz edilmesi ve raporlanması, hücre düzeyinde arıza tespiti, hücre bazlı onarım, yenileme ve değişim işlemleri de bulunuyor.

CATL’den Türkiye’ye batarya servis merkezi: İstanbul’da açılış için tarih belli oldu

TOGG’UN YENİ MODELLERİ İÇİN DE DESTEK SAĞLAYABİLECEK

Bu yapılanma, Togg’un CATL bünyesindeki CAIT ile yürüttüğü teknoloji iş birliği açısından da önem taşıyor. Bedrock Şasi teknolojisinden yararlanılarak geliştirilecek yeni modellerle birlikte, Türkiye’de CATL teknolojilerini kullanan araç sayısının artması bekleniyor. NING Service merkezi de bu araçların batarya sistemlerinde ihtiyaç duyulabilecek uzmanlık gerektiren işlemler için yerel destek sunabilecek.

CATL’den Türkiye’ye batarya servis merkezi: İstanbul’da açılış için tarih belli oldu

SERVİS AĞININ TÜRKİYE GENELİNE YAYILMASI PLANLANIYOR

Ascendum’un Green.Shift yapılanmasına ilişkin planlarında, servis hizmetlerinin şirketin kendi lokasyonları ve bağımsız servisler aracılığıyla Türkiye geneline yayılması da yer alıyor. Bu nedenle Tuzla’daki merkez, ileride daha geniş bir hizmet ağının başlangıç noktası olabilir.

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