Chery Tiggo 9 tanıtıldı. Toplam menzili 1400 km…

Chery, dünyanın en büyük otomobil şovlarından Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yenilikçi modelleri ve üstün teknolojisiyle gövde gösterisi yaptı. Markanın standında ilk kez dünyaya tanıtılan yeni TIGGO 9 PHEV ise, yenilikçi özellikleriyle ve tasarımıyla fuarın yıldızı oldu. “Fetih” ve “Koruma” tasarım yaklaşımıyla dikkat çeken yeni TIGGO 9 PHEV, 1400 kilometrenin üzerinde menzili ve güçlü motoruyla otomobil severlerden tam not aldı.

Bu yıl 18’incisi düzenlenen fuarda, yenilenen TIGGO ailesiyle dikkatleri üzerine çeken Chery, dünya gösterimini gerçekleştirdiği modeli yeni TIGGO 9 PHEV ile yoğun ilgi gördü. 2005 yılında ilk SUV modeli TIGGO NCV ile başlayan Chery TIGGO ailesinin başarı hikayesi, geçtiğimiz 20 yıl boyunca üstün kalitesi, performansı ve şık tasarımıyla dünya genelinde tanındı ve büyük beğeni toplamayı başardı.

FETİH TEMALI TASARIM ÇİZGİLERİ

Yeni TIGGO 9 PHEV, lüks ve teknolojide lider TIGGO ailesinin amiral gemisi modeli olarak konumlanıyor. TIGGO 9 serisinin tasarımın “Fetih” ve “Koruma” olmak üzere iki temel yaklaşımından esinlendiğini ifade eden TIGGO Tasarım Direktörü Sajdin Osmancevic, “Bu kavramlar, dış tasarımda fetihin özünü, iç tasarımda ise koruyucunun güvencesini temsil ediyor. Bu tasarım yaklaşımıyla araç, marka vizyonumuzu sergiliyor” diye konuştu.

15.6 INC EKRAN 2.5K HD ÇÖZÜNÜRLÜK

Farklı tasarım öğelerini ileriye dönük teknoloji yaklaşımıyla harmanlayan, şarj edilebilir bir SUV olan TIGGO 9 PHEV’in “Fetih” yaklaşımına odaklanan dış tasarımı, güçlü bir fetih havası ve keşif ruhu yayan göz alıcı sekizgen bir ızgaraya, dinamik gövde hatlarına ve 20 inçlik çok kollu jantlara sahip. İç mekana ise “Koruma” yaklaşımı sıcak, güvenli ve ileri teknolojik özel bir alan oluşturuyor. 15,6 inç 2,5K HD ekran ve entegre çok işlevli konsol, kullanım kolaylığını arttırırken kabindeki modern teknolojiyi sergiliyor. Özel olarak hazırlanan 3 boyutlu dikişlere sahip koltuklar son derece çekici bir görünüm oluştururken üst seviye konfor sunuyor.

100KM’DE 5.2 LİTRE

TIGGO 9 PHEV, 175 kW maksimum güç ve 385 nm maksimum tork sağlayan 2.0 T yüksek performanslı motorla donatılıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, üstün yakıt ekonomisi ile güç ve performans gereksinimini harmanlıyor. Hibrite özel gelişmiş motor teknolojisi, WLTC normuna göre 100 kilometrede sadece 5,2 litrelik minimum yakıt tüketim değeriyle güç ve verimlilik arasında mükemmel bir denge yakalıyor.

TOPLAM MENZİL 1400 KM ÜZERİNDE!

Chery TIGGO 9 PHEV'in süper hibrit DHT sistemi enerji verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor. Sistemin 165 kW gücündeki 3DHT elektromotoru, aracın hızlanma performansını önemli ölçüde artırıyor. Dahası, WLTC normuna göre 1400 kilometrenin üzerine menzile ulaşarak kullanıcıların menzil kaygısını etkili bir şekilde ele alıyor ve çevre dostu uzun menzilli seyahatte yeni bir çağ başlatıyor. TIGGO 9 ailesinin içten yanmalı ve PHEV versiyonlarının 2024 yılının dördüncü çeyreğinde pazara sunulmasıyla birlikte TIGGO 9, lüks SUV pazarını teknoloji odaklı yeni bir çağa taşımaya hazırlanıyor. Bu lansman tüketicilerin kapsamlı estetik, iç hacim ve performans taleplerini karşılayarak Chery için küresel SUV pazarında yeni bir sayfa açacak.