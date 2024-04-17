Chery’den Avrupa’da üretim için önemli adım

İspanya’ya da 2021 yılında kapanan Japon otomotiv üreticisi Nissan’nın fabrikasında Omoda modellerinin üretimine hazırlanan Chery, bu sayede ciddi bir istihdam rakamına da imza atacak. Çinli üretici diğer bir yandan Jaguar ve Land Rover gibi dev üreticilere platform desteği sağlayacak…

Reuters kaynaklı habere göre Chery Auto ve İspanyol EV Motors, otomobil üretimi için ortak bir protokol anlaşması imzaladı. Bu anlaşma çerçevesinde daha önce Japon otomobil üreticisi Nissan'ın kullandığı ve hali hazırda kapalı vaziyette bulunan İspanya montaj fabrikasında, bu yılın sonlarına doğru Chery modellerinin imalatı gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Chery Avrupa genel müdürü Jochen Tueting "Bu adımı Chery'nin Avrupa'ya olan açık bağlılığının bir teyidi. Bizim artık burada kalıcı olduğumuzun da en büyük kanıtı " ifadelerini kullanırken, anlaşmanın resmileştirilmesi için Cuma günü Barselona'da bir etkinlik düzenlenmesi planlanıyor.

Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreten ülkesi olan İspanya, 2020 yılında Avrupa Birliği pandemi yardım fonlarını kullanarak elektrikli araç ve akü üretimine ülkeye çekmek için kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. O günden bu yana yatırım açıklayan diğer şirketler ise Volkswagen ve Renault olarak dikkat çekiyor.

DEV MARKALARA PLATFORM DESTEĞİ

Çinli üretici öte yandan yeni geliştirdiği değiştirilebilir elektrikli araç platformunu Avrupalı markalara pazarlayarak sektörde tedarik alanında da büyüme hedefimde. Diğer üreticiler için ciddi derecede AR-GE ve üretim maliyeti anlamına gelen bu adım sayesinde lisans ödeyerek hızlı büyüme mümkün olacak.

İlk aşamada Jaguar ve Land Rover için yeni nesil elektrikli araç platformunu lisanslamayı planlayan Chery, Çin medyasında çıkan iddialara göre Alfa Romeo ve Maserati’yi de markaja almış durumda.

800V YÜKSEK TEKNOLOJİLİ MİMARİ

Otonom sürüş özelliklerinden 5G bağlantı alt yapısına, radar ve kamera teknolojilerinden boyut olarak değiştirilebilir yapıya kadar bir çok avantaja sahip bu yeni şase sistemi 800V elektrik mimarisi ile dikkat çekiyor.

Bu platform üzerine sedan ve SUV sınıfında, C ve D segmentinde araç giydirmek mümkün kılınırken üretilen modellerin homologasyon süreçlerini geçerek ilk yola çıkış tarihi olarak 2026 yılı işaret ediliyor…