Chery’den 1000km’lik hibrit teknolojisi

Güney Amerika'nın dik yamaçları, Orta Doğu'da ortalama 46,9 dereceden maksimum 57 dereceye kadar değişen ekstrem sıcaklıklar, Endonezya gibi yağışlı bölgelerde yüzde 75 gibi yüksek nem oranı ve Almanya'da 240 km/s maksimum hız olmak üzere 600’ün üzerinde zorlu testi geçen Chery QPower mimarisi, 75 kilometresi tamamen elektrikli olmak üzere 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip.

Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, kısa bir süre önce tanıttığı Chery QPower mimarisi ile, içten yanmalı (ICE) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) gibi farklı güç-aktarma sistemlerine daha verimli ve çevreci enerji kaynakları sağlıyor. Bu kapsamda içten yanmalı motorlar, QPower mimarisiyle daha ekonomik, hızlı ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemi ise QPower mimarisiyle daha verimli, çevre dostu ve akıllı bir sürüş deneyimi vadediyor. Markanın yeni geliştirdiği hibrit sistem, 75 kilometresi tamamen elektrikli olmak üzere 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip.

DÜNYANIN EN İYİ TERMAL YÖNETİMİ

Chery QPower mimarisine sahip içten yanmalı versiyonda 2.0 litrelik TGDI motor görev yapıyor. Bu çözüm; ikinci nesil i-HEC akıllı verimli yanma sistemi, ikinci nesil akıllı termal yönetim sistemi, tüm senaryolara uygun akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, tam kapsamlı ultra düşük sürtünme teknolojisi ve Super-Transient-Response elektrik desteği gibi teknolojileri içeriyor. Tüm bu çözümlerle sistem güçlü ve hızlı bir kullanım performansı vadediyor. Yüzde 41 ile dünyanın en iyi termal verimliliğine imza atan 2.0 litrelik TGDI motor, 145 kW’lık maksimum güç ve 375 Nm maksimum tork üretiyor.

VİTES MOTORUN PERFORMANSI İLE UYUMLU

Bu kombinasyonla aracın 0-100 km/s hızlanması için 7 saniye yeterli oluyor. Bu da aracın şehir içi yollar, otoyollar ve dağlık araziler olmak üzere farklı sürüş koşullarında üstün performans ve üstün hızlanma becerilerine olanak tanıyor. Sistem gerek kalkış anında gerek düşük hızdaki manevralarda gerekse sollama manevralarında kesintisiz ve canlı bir hızlanma deneyimi sağlıyor. Ayrıca 7 vitesli ıslak çift kavramalı şanzıman, yumuşak ve hızlı vites geçişleriyle içten yanmalı motorun kusursuz performansına eşlik ediyor.

4x4 AKILLI SİSTEMDE ZF İMZASI

Bu motor belirli pazarlarda TIGGO ailesindeki bazı modellerde ve ARRIZO ailesinin orta ve üst seviye modellerinde tüketicilerin performans gereksinimlerine cevap veriyor. Ayrıca içten yanmalı versiyon dünyaca ünlü ZF markasıyla geliştirilen ve farklı sürüş senaryolarında üstün sürüş performansı sunan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılıyor. Bu sistem, sektörün en gelişmiş dört tekerlekten çekiş teknolojisiyle kullanıcılara daha tutarlı, kendinden emin ve her türlü sürüş koşuluna uygun bir dört tekerlekten çekiş deneyimi sunuyor. Gelişmiş akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi; buzlu, karlı veya ıslak yüzeyler dahil zorlu yol koşullarında üstün performans gösteriyor. Sistem maksimum yüzde 45 tırmanma açısı sağlarken farklı sürüş koşulları için eko, normal, spor, kar, çamur ve arazi olmak üzere altı sürüş modu sunuyor.AVRUPA’DA 600’DEN FAZLA TESTTEN GEÇTİ

Şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisi açısından, Chery’nin Süper Hibrit çözümü öncü 3 vitesli DHT (Özel Hibrit Şanzıman) ve 3 oranlı çift motorlu güç-aktarma sistemiyle öne çıkıyor. Chery sistemin dayanıklılığını teyit etmek üzere; Güney Amerika'nın dik yamaçları, Orta Doğu'da ortalama 46,9 dereceden maksimum 57 dereceye kadar değişen ekstrem sıcaklıklar, Endonezya gibi yağışlı bölgelerde yüzde 75 gibi yüksek nem oranı ve Almanya'da 240 km/s maksimum hız olmak üzere 600’ün üzerinde zorlu test gerçekleştirdi. Güncel haliyle 3 vitesli DHT, çift motorlu kombinasyonla Çinli bir markada ilk defa kullanılıyor olma özelliğine sahip. Ayrıca DHT; 9 farklı modu ve 11 oranlı kombinasyonu ile en yüksek vites sayısına sahip ilk çözüm. Sistemi üçlü lityum- iyon batarya paketi, akıllı şarj çözümleri ve diğer teknolojiler tamamlıyor. Sistem böylece verimli ve çevre dostu enerji avantajları sağlayarak performanslı, verimli, sorunsuz, güvenli ve enerji tasarruflu bir sürüş sunuyor.

ÇİNDE İLKLERE İMZA ATAN MOTOR

PHEV sistemi, güçlü çift motorlu ve 3 vitesli DHT modunda 230 kW güç ve 510 Nm tork üretiyor. Ayrıca yüzde 97,6 ile dünyanın en iyi aktarma verimliliğine sahip. 3 vites, 9 mod ve 11 oran teknolojisi güç, akıcılık ve ekonomi arasında ideal bir denge sağlayarak farklı sürüş koşullarında mümkün olan en yüksek verimi sağlıyor. Üçlü lityum- iyon batarya hafif yapı, yüksek enerji yoğunluğu ve Chery'nin akıllı yönetim sisteminden yararlanan PHEV sistemi, NEDC koşullarında 75 kilometre tamamen elektrikli sürüş menzili ve 1000 kilometrenin üzerinde toplam sürüş menzili sağlıyor. Güncel haliyle TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid dahil olmak üzere PHEV versiyonlar belirli pazarlarda yollara çıkıyor.

Hafif otomotiv teknolojisi konusunda Çin'in öncü kuruluşu olan Chery New Energy, küresel, hafif ve tamamen elektrikli teknolojiyi öne çıkaran platforma öncülük etti ve bireysel olarak Çin'in ilk tamamen alüminyum gövdesini ve araç iskeleti tasarımını geliştirdi. Böylece “ilk seri üretim tamamen alüminyum gövde” ve “ilk entegre gövde-batarya tasarımı” dahil olmak üzere 10’un üzerinde “Çin'de ilk” unvanını aldı.