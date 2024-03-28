Chery Tiggo 4 PRO Türkiye için gün sayıyor…

Türkiye pazarında kısa sürede Omodo 5, Tiggo 7 Pro ve 8 Pro modelleriyle ciddi satış adetlerine ulaşan marka, genç kullanıcıların merakla beklediği Tiggo 4 Pro modelini Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. C ve D segmentinden sonra B-SUV atağına hazırlanan Chery, kendisine ait Jaecco markasıyla da Türkiye’de ayrı bir sürpriz yapacak…

Çin’de 21 yıldır üst üste binek otomobil ihracatında liderliğini sürdüren Chery, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de C ve D segmentinde yer alan 3 farklı SUV modeliyle henüz ilk yılında büyük bir başarıya imzasını atan üretici, model yelpazesine yeni bir SUV daha eklemeye hazırlanıyor. Markanın çok beğenilen Tiggo serisinin yeni oyuncusu Tiggo 4 Pro, Türkiye pazarına giriş yapmak için geri sayıma başladı.

TASARIMI YABANCI DEĞİL

B-SUV segmentinde yer alan ve dinamik tasarımıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni Tiggo 4 Pro, Chery ailesinin üst modellerindeki tasarım diline sadık kalan bir yapıda karşımıza çıkıyor. Tasarım detaylarına baktığımızda ise gözümüze ilk çarpan, LED gündüz farlarının arasında yerini alan ve Tiggo model ailesi ile adeta bütünleşmiş elmas kesim ön ızgara oluyor. Tampondaki gümüş rengi dokunuşlar, alt bölüme doğru kırmızı dekoratif şeritler, yandan arkaya doğru devam eden akıcı gövde çizgileri ve yeni tasarlanmış 5 kollu jantlar…

PEKİ YA İÇ TARAF!

Ön ve arka yolculara hacim konusunda cömert davranan Tiggo 4 Pro, 7 ve 8 modelinde gördüğümüz konfot ve toknoloji detaylarına da sahip. Özellikle gençlerin ilgisini çeken bir detay ise araçla sürücünün arasında teknolojik iletişim sağlayan sesli komut sistemi. Tiggo 4 Pro bu noktada genç kullanıcıların ileri teknolojinin getirdiği kolaylıklardan yararlanmasına olanak tanıyan çok sayıda gelişmiş teknolojik özelliklere ev sahipliği yapıyor. Chery Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre ön hazırlıkları tamamlanan modelin 3. çeyrekte ülkemizde satışa hazır olması planlanıyor.

YENİ BİR MARKASINI DAHA GETİRECEK

Kantar ve Google tarafından ortaklaşa açıklanan “2023 Çin Küresel Marka Oluşturucuları İlk 50” listesinde otomobil alanında “Çin’in En İyi Küresel Marka Oluşturucusu” seçilen Chery, genel listede ise 14. sırada yer almayı başardı. Türkiye’de model atığına ayrıca Jaecco markası ile devam etmek isteyen üretici, önümüzdeki günlerde off-road konusunda oldukça iddialı olduğu J7 modelini de satışa sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

KÜRESELDE HIZLI BÜYÜYOR

Kuveyt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda keşif odaklı bir stant ortamı kuran marka, oldukça lüks araçların kullanıldığı ülkede katılımcılardan yoğun ilgi görmüştü. Bu ilgi karşısında Jaecco, Kuveyt'teki ürün gamını daha da genişleterek tamamen elektrikli iki modelini satışa sunmak içik hazırlıklar yapıyor. Malezya'daki ilk tanıtım gezisini de başlatan marka, Fas bölgesinden gelen ilk sipariş partisini şubat ayı sonunda başarıyla sevk etmişti. Öte Meksika’nın 32 eyaletinde 40'ın üzerinde bayilik kurarak Orta ve Güney Amerika pazarına güçlü bir giriş yaparken Güney Afrika'da da birçok önemli lokasyonda 35 showrooma sahip.