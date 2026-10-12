Çin ile Avrupa Birliği, hibrit otomobil ticaretinde gerilimi azaltacak bir uzlaşmaya vardı. Düzenleme, Çin’den Avrupa’ya gönderilen araç sayısındaki hızlı büyümeyi sınırlamayı ve olası ek vergilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Avrupa Birliği ile Çin arasındaki otomobil ticareti anlaşmazlığında yeni bir adım atıldı. Pekin’de 8-9 Ekim’de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar, hibrit araç ticaretinde Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir anlayış birliğine ulaştıklarını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic’in yürüttüğü görüşmeler, özellikle hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobillerin Avrupa’ya ihracatına odaklandı. Çin’in açıklamasında uzlaşmanın varlığı doğrulanırken sayısal sınırlar ve uygulama yöntemi belirtilmedi.

İHRACATIN YARIYA İNMESİ MEVCUT SATIŞLARLA İLGİLİ DEĞİL

Görüşmelerin en dikkat çeken noktası, Çin’in hibrit araç ihracatının yarı yarıya azaltılabileceğine ilişkin açıklama oldu.

Çin ve AB hibrit otomobillerde uzlaştı: Yeni gümrük vergileri önlenebilir

Sefcovic, önümüzdeki dört yıldaki ihracat hacminin Avrupa Komisyonu’nun önceki tahminlerinden yüzde 50’nin üzerinde daha düşük gerçekleşmesini bekliyor. Dolayısıyla açıklama, bugün Avrupa’ya gönderilen otomobil sayısının hemen yarıya indirileceği anlamına gelmiyor.

Hedef, mevcut ihracatı belirli bir oranda kesmekten ziyade, öngörülen hızlı büyümeyi sınırlandırmak.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT İHRACATI YÜZDE 179 ARTTI

Hibrit otomobillerin görüşmelerin merkezine yerleşmesinin arkasında, Çin’den Avrupa’ya yapılan sevkiyatlardaki hızlı artış bulunuyor.

Çin ve AB hibrit otomobillerde uzlaştı: Yeni gümrük vergileri önlenebilir

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, 2026’nın ilk sekiz ayında Çin’den AB’ye toplam 1,56 milyon araç ihraç edildi. Bu toplamın 490 binini şarj edilebilir hibritler, 270 binini diğer hibrit otomobiller oluşturdu.

Şarj edilebilir hibrit ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 179, diğer hibritlerin ihracatı ise yüzde 142 arttı. Bu büyüme, Avrupa otomotiv sektöründeki rekabet tartışmasını tamamen elektrikli araçların ötesine taşıdı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN VERGİLERİ KALDIRILMADI

AB, Ekim 2024’te tamamladığı sübvansiyon soruşturmasının ardından Çin’den ithal edilen bataryalı elektrikli otomobillere üreticiye göre yüzde 7,8 ile yüzde 35,3 arasında değişen ek vergiler getirmişti. Bu önlemler için beş yıllık uygulama süresi belirlenmişti.

Yeni görüşmelerde taraflar, elektrikli otomobillere ilişkin şirket bazlı fiyat taahhütleri ve inceleme süreçlerini sürdürme konusunda da anlaştı. Bu nedenle hibrit ticaretindeki uzlaşma ile elektrikli otomobillerin vergi dosyası ayrı süreçler olarak ilerliyor.

Çin ve AB hibrit otomobillerde uzlaştı: Yeni gümrük vergileri önlenebilir

OTOMOTİV TEDARİK ZİNCİRİ DE MASADAYDI

Görüşmeler yalnızca tamamlanmış otomobillerle sınırlı kalmadı. Çin, Avrupa’ya gönderilecek nadir toprak elementleri ve kalıcı mıknatıslar için ihracat lisansı onaylarını “yeşil kanal” mekanizması üzerinden kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Taraflar ayrıca bazı ürünlerde gümrük vergilerinin düşürülmesi ihtimalini değerlendirmeyi kararlaştırdı. Bu başlıklar, araç ticaretindeki anlaşmazlığın yanında üreticilerin tedarik ve pazara erişim sorunlarının da görüşüldüğünü gösteriyor.

UYGULAMANIN AYRINTILARI BEKLENİYOR

AB yönetimi ve üye ülkeler, görüşmelerin sonuçlarının daha sert ticari tedbirleri önlemek için yeterli olup olmadığını değerlendirecek.

Tarafların Ocak 2027’de bakan düzeyinde video konferansla yeniden görüşmesi, ticaret ve yatırım istişarelerinin üçüncü toplantısının ise Mart 2027’de yapılması planlanıyor.

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