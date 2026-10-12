Türk otomotiv sektöründen ortak deklarasyon: Çin baskısına karşı Türkiyesiz AB olmaz

Çin’in agresif ihracat atağına karşı Avrupa’nın “Made in EU” yaklaşımını değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu “Çin’in Avrupa ihracatı geçen seneye oranla yüzde 172 arttı. AB’nin kendini koruma refleksini anlıyoruz ancak Türkiye olmadan güçlü bir Avrupa otomotiv sanayisi kurulamaz” dedi.

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Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) ilk 9 aylık raporuna göre, toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 971 bin adede, otomobil üretimi ise yüzde 17 düşüşle 528 bine geriledi. Pazardaki yüzde 13’lük daralmaya rağmen sektörün toplam ihracatı dolar bazında yüzde 3 arttı. Adet bazındaki gerilemenin fabrikalardaki model yenileme yatırımlarından kaynaklandığını belirten OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Artık daha yüksek değerli ürünler ihraç ediyoruz. TİM verilerine göre 31,1 milyar dolarla 9 aylık rekor kırdık. Devreye giren yeni ürün ve hat yatırımları, yılın son çeyreğinde rakamlarımıza daha pozitif yansımalar yapabilir” dedi.

ÇİN AVRUPA’DA HIZLI BÜYÜYOR

Küresel pazarlardaki Çin baskısına ve korumacı politikalara değinen Eroldu, Çin’in 45 milyon adedin üzerindeki üretim kapasitesini eritmek için agresif bir ihracat atağına geçtiğini vurguladı. AB’nin otomotivde geçen yıl Çin’e karşı 17 milyar avro açık verdiğini hatırlatan Eroldu, “Çin’in Avrupa’ya ihracatı ilk 7 ayda yüzde 172 arttı ve pazardaki payı yüzde 10’a fırladı. Batı’nın kendini koruma refleksi ve bugün çokça konuşulan ‘Made in EU’ yaklaşımı tam da bu tablodan doğuyor” ifadelerini kullandı.

ORTAK DEKLARASYON YAYIMLADIK

Uygulanan ek vergilerle Çinli araçların Türkiye pazarındaki payının yüzde 8,7’den yüzde 5,8’e gerilediğine dikkat çeken Eroldu, AB’nin savunma hattında Türkiye’nin vazgeçilmez olduğunu dile getirerek, “OSD, OİB ve TAYSAD ortaklığıyla deklarasyon yayımladık. Avrupa’nın kendi sanayisini koruma refleksini anlıyoruz; ancak Türkiye olmadan güçlü bir Avrupa otomotiv sanayisi kurulamaz. Türkiye’yi de kapsayan ortak bir değer zinciri şart” değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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