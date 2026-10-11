Skoda, direksiyon sistemindeki bir bağlantı cıvatasının kırılma riski nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 719 bin 30 otomobili geri çağırıyor. Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerini kapsayan kampanyada, sorunlu parçanın yetkili servislerde değiştirilmesi planlanıyor.

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Skoda’nın dört modelini etkileyen geri çağırmanın merkezinde, direksiyon sisteminde kullanılan bir bağlantı cıvatası bulunuyor. Parçanın korozyon nedeniyle zarar görmesi ve kırılması, en kötü senaryoda sürücünün otomobil üzerindeki yönlendirme kontrolünü kaybetmesine yol açabiliyor.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi’nin (KBA) kayıtlarına göre kampanya dünya genelinde 1 milyon 719 bin 30 aracı kapsıyor.

Tek bir cıvata nedeniyle 1,7 milyon Skoda geri çağrılıyor! Direksiyon kontrolü kaybolabilir

OCTAVIA, SUPERB, KAROQ VE KODIAQ KAPSAMDA

Geri çağırmanın genel üretim aralığı Kasım 2015-Ağustos 2026 olarak açıklandı. Etkilenen araçlar arasında üçüncü ve dördüncü nesil Octavia, üçüncü nesil Superb, Karoq ve birinci nesil Kodiaq bulunuyor.

Ancak bu tarih aralığında üretilen her otomobilin mutlaka geri çağrıldığı anlamına gelmiyor. Aracın kampanyaya dâhil olup olmadığı, şasi numarası üzerinden yapılacak kontrolle belirleniyor.

NEM VE KOROZYON BAĞLANTIYI ZAYIFLATABİLİYOR

Skoda’nın Danimarka’daki resmi açıklamasına göre direksiyon bağlantısına ulaşan nem, zamanla korozyona neden olabiliyor. Korozyon ilerledikçe bağlantının sağlamlığı etkileniyor ve otomobilin yönlendirilmesinde sorun yaşanma ihtimali ortaya çıkıyor.

Markanın ADAC’a verdiği bilgi, özellikle yollarda buzlanmaya karşı tuz kullanılan bölgelerde uzun süreli kullanımın bu riski artırabildiğini gösteriyor. ADAC, üreticilerin açıklamalarına dayanarak Almanya’da bu kusurla bağlantılı bilinen bir yaralanma veya maddi hasar bulunmadığını da aktarıyor.

Tek bir cıvata nedeniyle 1,7 milyon Skoda geri çağrılıyor! Direksiyon kontrolü kaybolabilir

CIVATA DEĞİŞİMİ YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRÜYOR

Skoda Danimarka, etkilenen araçlarda bağlantının kontrol edileceğini ve cıvatanın korozyona daha dayanıklı bir parçayla değiştirileceğini açıkladı. Parça ve işçilik için müşterilerden ücret alınmayacağı, işlemin yaklaşık bir saat süreceği belirtiliyor.

Açıklamada sürücülerin dikkat etmesi gereken belirtiler de sıralanıyor. Ön akstan alışılmadık metalik bir tıkırtı gelmesi veya direksiyonun tepkilerinde değişiklik hissedilmesi durumunda aracın kullanılmaya devam edilmemesi, güvenli bir yerde durularak yetkili servisle iletişime geçilmesi isteniyor.

BAZI ARAÇLAR İKİNCİ KEZ SERVİSE GİDEBİLİR

Benzer direksiyon bağlantısı sorunu Volkswagen, Audi ve Seat modellerinde de geri çağırmalara yol açmıştı. Alman Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA) tarafından yapılan kısa açıklamalarda; risk altındaki modeller arasında VW'nin 2013-2024 yılları arasında ürettiği Tiguan, Touran, Golf ve Caddy modellerinin yanı sıra Audi'nin 2017-2024 yılları arasında üretilen yaklaşık 700 bin aracının yer aldığı belirtilmişti.



Seat sözcüsü ise, 2016 ile 2026 yılları arasında üretilen 224 bin adet Ateca ve Tarraco modelini dünya genelinde servislere çağırdıklarını doğruladı.



ADAC’ın Volkswagen’den aldığı bilgiye göre yeni geliştirilen cıvataların sınırlı bulunabilirliği, grup genelindeki onarım sürecini etkiliyor.

Bazı araçlarda ilk aşamada eski tasarıma sahip ancak kullanılmamış bir cıvata takılabiliyor. Daha dayanıklı parça temin edildiğinde ikinci bir değişim gerekebiliyor.

TÜRKİYE’DE ŞASİ NUMARASIYLA SORGULAMA YAPILABİLİYOR

Küresel geri çağırmaya ilişkin açıklamalarda Türkiye’deki araç sayısı ayrıca belirtilmiyor. Türkiye’deki kullanıcılar, Skoda’nın resmi internet sitesindeki Gönüllü Geri Çağırma bölümünden 17 haneli şasi numaralarını girerek araçlarına tanımlanmış aksiyonları kontrol edebiliyor.

Şasi numarası ruhsatta ve servis kitapçığındaki etikette bulunuyor.

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