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T-Otomobil

Çin’de “fren pedalı” yarışı: Testte kırıldı, markalar tasarımlarını kanıtlama yarışına girdi

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Çin’de “fren pedalı” yarışı: Testte kırıldı, markalar tasarımlarını kanıtlama yarışına girdi
Başlık ResmiÇin’de “fren pedalı” yarışı: Testte kırıldı, markalar tasarımlarını kanıtlama yarışına girdi

Huawei ve JAC ortaklığındaki Maextro V800’ün testlerde fren pedalı bağlantısının kırılması, Çinli üreticileri kendi tasarımlarını sergilemeye yöneltti.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Çin otomotiv sektöründe bu kez ekranlar, bataryalar veya şarj hızları değil, fren pedalının sağlamlığı tartışılıyor. Maextro V800’ün acil frenleme testlerinde yaşanan kırılmaların ardından BYD’nin lüks markası Yangwang da kendi araçlarında kullanılan parçaları kamuoyuyla paylaştı.

Yangwang yöneticisi Zheng Yu, Weibo’da yayımladığı videoda U7 sedan ile U8 ve U8L SUV modellerinin fren pedalı gruplarını gösterdi. Paylaşımda hem kullanılan malzemeler hem de markanın geliştirme sırasında esas aldığı dayanım değeri vurgulandı.

PEDAL KOLU VE BAĞLANTI TABANI ÇELİKTEN ÜRETİLİYOR

Yangwang’ın sergilediği iki farklı pedal grubunda, pedal kolları ve bağlantı tabanları preslenmiş çelikten üretiliyor. Zheng Yu, bu yapıları “tamamen metal” olarak tanımlıyor.

Çin’de “fren pedalı” yarışı: Testte kırıldı, markalar tasarımlarını kanıtlama yarışına girdi
Başlık ResmiÇin’de “fren pedalı” yarışı: Testte kırıldı, markalar tasarımlarını kanıtlama yarışına girdi

Bu açıklama, Maextro V800’de kullanılan cam elyaf takviyeli polipropilen pedal tabanının tartışıldığı bir döneme denk geldi. Yangwang, kendi tasarımındaki metal taşıyıcı parçaları görünür hale getirerek güvenlik yaklaşımını anlatmayı tercih etti.

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YANGWANG’IN AÇIKLADIĞI DAYANIM DEĞERİ 2.500 NEWTON

Zheng Yu’nun verdiği bilgiye göre Yangwang, fren pedalı için 2.500 N’luk şirket içi dayanım standardı uyguluyor. Buradaki rakam, otomobili durdurmak için sürücünün uygulaması gereken kuvveti değil, pedal yapısının dayanımına ilişkin geliştirme ölçütünü ifade ediyor.

TARTIŞMA ÜÇ MAEXTRO V800’ÜN TESTİYLE BAŞLADI

Çinli otomotiv platformu Dongchedi’nin yayımladığı testte, üç ayrı Maextro V800 kapalı alanda 100 km/s hızdan acil frenlemeye tabi tutuldu. Test ekibinin bildirdiğine göre araçların fren pedalı bağlantı yapıları sırasıyla üçüncü, dördüncü ve ikinci sert frenleme denemesinde kırıldı.

Çin’de “fren pedalı” yarışı: Testte kırıldı, markalar tasarımlarını kanıtlama yarışına girdi
Başlık ResmiÇin’de “fren pedalı” yarışı: Testte kırıldı, markalar tasarımlarını kanıtlama yarışına girdi

Sorun, sürücünün ayağıyla fren komutunu ilettiği mekanik bağlantıda yaşandı. Testin aktarımına göre pedal üzerinden frenleme işlevi kaybolunca ekip, aracın ayrı acil yavaşlatma işlevine başvurmak zorunda kaldı.

Testte uygulanan kuvvet de tartışma konusu oldu. Dongchedi, görüntülerde görülen 4.589 N değerinin kamera ile ölçüm cihazı ekranının yenileme hızlarının uyuşmamasından kaynaklanan bir görüntü hatası olduğunu açıkladı. Platform, gerçek tepe kuvvetinin 1.612 N olduğunu belirtti.

MAEXTRO ÜCRETSİZ İYİLEŞTİRME SÖZÜ VERDİ

Maextro, olayın ardından pedal tasarımını iyileştireceğini ve araçlarını teslim almış müşterilere ücretsiz yükseltme seçeneği sunacağını duyurdu. Şirket ayrıca ilgili parçaların tasarım doğrulamasını, test parametrelerini ve üretim kalite süreçlerini yeniden inceleyecek.

Marka, kendi geliştirme ve doğrulama çalışmalarının ulusal ve sektörel standartların üzerinde yürütüldüğünü savundu. İlk teslimatlardan bu yana müşterilerin gerçek kullanımında aynı bağlantı tabanı kırılmasının bildirilmediğini de açıkladı.

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