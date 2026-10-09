Huawei ve JAC ortaklığının lüks MPV modeli Maextro V800, acil fren testlerinde yaşanan pedalının kırılmalarıyla gündemde. Üç farklı araçta aynı sorunu bildiren test ekibinin açıklamasının ardından üretici, ilgili parçanın tasarımını iyileştireceğini ve mevcut müşterilere ücretsiz yükseltme seçeneği sunacağını duyurdu.

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Çinli otomotiv platformlarında yayımlanan test görüntüleri, Maextro V800’ün fren sistemine ilişkin tartışma başlattı. Kapalı parkurda gerçekleştirilen 100 km/s hızdan durma testlerinde, düşük kilometreli üç aracın fren pedalını taşıyan bağlantı parçasının kırıldığı bildirildi. Sorunun farklı araçlarda tekrarlanması üzerine test koşulları ve parçanın dayanıklılığı mercek altına alındı.

Maextro V800’ün fren pedalı testte kırıldı: Üç araçta da aynı sorun yaşandı

ÜÇ ARAÇTA DA AYNI SORUN YAŞANDI

Üçüncü araç da ikinci sert frenlemede arızalandı. İlk araçta üçüncü, ikinci araçta ise dördüncü frenleme sırasında kırılma meydana geldi. Sonucu doğrulamak amacıyla satın alınan üçüncü yeni araçta da ikinci tam kuvvetli frenlemede aynı sorun yaşandı.

Test ekibi, farklı üretim partilerinden gelen araçlarda kırılmanın aynı bölgede gerçekleştiğini ve parçaların benzer biçimde hasar gördüğünü belirtti.

Acil durum sistemiyle durma mesafesi 140 metreye çıktı. Testten aktarılan bilgilere göre pedal desteğinin kırılması, sürücünün ayak freniyle normal biçimde frenleme yapmasını engelledi. Araç, acil yavaşlatma işlevi kullanılarak durduruldu.

Bu koşullarda yaklaşık 38 metrelik normal fren mesafesinin yaklaşık 140 metreye uzadığı bildirildi.

Pedal kuvvet sensörlerinden elde edilen veriler, arıza öncesinde kaydedilen maksimum kuvvetin 4.589 N'ye ulaştığını, ancak üçüncü aracın 1.612 N'de kırıldığını gösterdi. Test uzmanları, bu rakamın, fren pedallarının 5 saniye boyunca arıza yapmadan 2.000 N'ye dayanmasını gerektiren ulusal standarda tehlikeli derecede yakın olduğunu belirtti.

Maextro V800’ün fren pedalı testte kırıldı: Üç araçta da aynı sorun yaşandı

ÜCRETSİZ PARÇA DEĞİŞİMİ SUNULACAK

Marka, 8 Ekim akşamı yayımladığı açıklamada fren sisteminin ulusal ve sektörel standartların üzerinde gerekliliklerle geliştirildiğini savundu. İlk teslimatlardan bu yana müşterilerin gerçek kullanımında bu parçaya ilişkin kırılma arızası yaşanmadığını bildirdi.

Test koşullarını standart dışı ve aşırı olarak nitelendiren Maextro, buna rağmen güvenlik payını artırmak amacıyla parçanın tasarımını geliştireceğini açıkladı. Teslim edilmiş araçların sahiplerine ücretsiz iyileştirme seçeneği sunulacak.

Şirket ayrıca ilgili parçanın tasarım doğrulamasını, test koşullarını ve üretim kalite süreçlerini yeniden inceleyeceğini belirtti.

Maextro V800’ün fren pedalı testte kırıldı: Üç araçta da aynı sorun yaşandı

150.000 dolardan satılan yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda lüks MPV, CATL'den 65 kWh NMC bataryalı menzil genişletici (EREV) araçtır. Araç tam dolu batarya ve tam dolu yakıt deposuyla 1.335 km'ye kadar yol kat edebiliyor.

V800'ün iç mekanı ahşap paneller ve alüminyum detaylarla süslü. MPV’de, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve önde iki adet 17,2 inçlik ekrana sahip. İkinci sıra yolcuları, ısıtma, havalandırma, aktif bel desteği ve 20 noktalı masaj fonksiyonlarına sahip iki ayrı koltuğa sahip. Ön koltukların arkasına 41,6 inçlik geri çekilebilir bir projeksiyon perdesi yerleştirilmiş.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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